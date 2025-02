“Resposta” do Mavs teria antecipado volta de Anthony Davis

O Dallas Mavericks tem um problema enorme para resolver. Isso porque a volta às quadras de Anthony Davis antes da hora pode ter causado sua lesão na estreia pelo Mavs. O astro fez grande estreia na vitória sobre o Chicago Bulls no útlimo sábado, mas teve uma contusão no adutor. Agora, não existe um prazo exato para seu retorno.

O problema é que jogador se machucou no dia 28 de janeiro, quando ainda estava no Los Angeles Lakers. De acordo com especialistas, ele só poderia retornar cerca de 15 dias depois. No mínimo.

Na teoria, Anthony Davis poderia ficar fora até a parada para o All-Star Game. Ele evitou uma lesão mais grave no jogo contra o Philadelphia 76ers, ainda pelo time de Los Angeles. Então, o mais correto ali seria esperar mais alguns dias e, depois, fazer a estreia.

Mas a direção do Mavs queria uma resposta quase imediata após a troca de Luka Doncic e uma sequência de grandes jogos de Davis serviria para o torcedor se acalmar. Isso porque Nico Harrison, GM do Mavericks, recebeu muitas críticas nos últimos dias pelo negócio e reforçou sua segurança.

Agora, o time de Dallas corre o risco de perder Anthony Davis por um longo período. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, pode ser em torno de um mês, caso não passe por cirurgia.

Sem previsão de volta às quadras pelo Mavs, Anthony Davis deve decidir nas próximas semanas o que deve fazer. Por enquanto, ele espera não passar por cirurgia. Davis prefere fazer sua recuperação sem todo o processo cirúrgico, mas isso pode mudar.

Tudo vai depender de como ele se recupera ao longo das próximas semanas. O certo, no entanto, é que depois da lesão, Davis não vai acelerar sua volta.

O Mavs vencia o Bulls no último sábado, enquanto Davis tinha 26 pontos, 16 rebotes e sete assistências ainda no terceiro quarto. Então, ele se machucou quando restavam menos de dois minutos para o fim do período. O ala-pivô foi aos vestiários, fez testes, mas não conseguiu voltar.

Depois do jogo, ele explicou que não parecia ser nada muito grave e que deveria retornar em breve. No entanto, após passar por exames de imagens, o time de Dallas anunciou que ficaria fora por tempo indeterminado.

Agora, sem Luka e sem Davis, o Mavs tenta retomar o caminho da classificação direta aos playoffs. Apesar de não ser tão fácil, o time é o oitavo no Oeste, com 28 vitórias e 25 derrotas.

