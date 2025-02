Dono do Mavericks surpreende ao falar de Luka Doncic

O dono do Dallas Mavericks, Patrick Dumont, falou pela primeira vez sobre a troca Luka Doncic. O astro foi negociado por Anthony Davis, para o Los Angeles Lakers durante o período de trocas da NBA. No entanto, o proprietário deu indiretas ao esloveno e adotou um tom de concordância em relação ao acordo.

“Na minha visão, as equipes vencem com foco, tendo o caráter certo. Por isso, precisamos construir a cultura correta e ter a dedicação necessária para trabalhar o máximo possível e sermos campeões”, disse o bilionário. “E se você não fizer isso, vai perder. Todos sabem disso. É assim que ajo fora do basquete. Porque essa é a única maneira de ser competitivo e vencer. Se quiser tirar férias, não faça isso conosco”, seguiu.

“Se olhar para os grandes da liga, as pessoas com quem você e eu crescemos como Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, eles trabalharam muito duro, todos os dias, com um só foco: vencer. Então, se você não tem isso, não funciona. E se não tem isso, não deve fazer parte do Dallas Mavericks”, completou.

Pelo Mavericks, Luka Doncic foi o “dono” do time em quadra após a aposentadoria de Dirk Nowitzki. O esloveno jogou 422 partidas pela franquia, com médias de 28.6 pontos, 8.7 rebotes e 8.3 assistências por jogo. No entanto, essa temporada foi marcada por lesões no calcanhar. A mais recente, em 25 de dezembro, ainda o deixa fora das quadras.

A decisão de trocar o jogador por Anthony Davis foi uma das mais polêmicas da NBA nos últimos anos. Embora Nico Harrison, GM do Mavs, tente justificar ao falar da entrega física de Doncic e de seu comprometimento com a franquia no longo termo, a decisão ainda foi bastante contestada por torcedores e analistas.

Possível resposta de LeBron à Dumont

Ademais, LeBron James, novo companheiro de Doncic, fez uma postagem enigmática no Instagram após as declarações do dono da franquia de Dallas. Embora não tenha mencionado Dumont, o momento em que a mensagem foi postada deu a entender que seria direcionada para ele.

“Quando um palhaço vai para um palácio, ele não se torna rei. O palácio se torna um circo”, disse James.

Assim, LeBron e Luka devem estrear juntos nesta terça-feira (11), contra o Utah Jazz.

