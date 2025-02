Dennis Schroder critica Warriors após troca

Dennis Schroder foi um dos nomes da troca do Golden State Warriors por Jimmy Butler. O alemão foi enviado ao Detroit Pistons na trade deadline. Além dele, o time de San Francisco ainda trocou Lindy Waters para o time de Michigan e Andrew Wiggins e Kyle Anderson para o Miami Heat.

Entre os envolvidos na troca, Dennis Schroder foi o único que criticou o Warriors. Isso porque, a franquia não fez um post exclusivo a ele no Instagram. Apenas Wiggins teve a homenagem. O alemão, por outro lado, ficou com a mesma publicação de Anderson.

“Nem valia um post só para mim, né? Porém, obrigado mesmo assim”, escreveu Schroder, que se sentiu uma peça descartável no Warriors.

Publicidade

A falta de uma publicação solo, no entanto é justificável. Schroder chegou ao Warriors no meio da temporada, após ser trocado pelo Brooklyn Nets. Como resultado, realizou somente 24 partidas e teve médias de 10.6 pontos, 4.4 assistências e 1.9 rebote.

Wiggins, em contrapartida, é um nome vitorioso da franquia. Em 2022, por exemplo, ele foi peça fundamental do time que conquistou o título da NBA. Além disso, o ala do Canadá foi titular de um All-Star Game. Em sua passagem por San Franciso, ele ainda registrou médias de 16.7 pontos, 4.7 rebotes e 2.2 assistências.

Publicidade

Leia mais!

Escravidão moderna

A crítica de Schroder ao Warriors não foi a única desde a troca. O armador passou dias intensos durante as negociação. Afinal, ele iria ser trocado para o Utah Jazz no negócio que envolveu cinco times. Porém, terminou no Detroit Pistons. Após isso, ele comparou a trade deadline da NBA como a “escravidão moderna”.

“É como uma escravidão moderna. Todo mundo pode decidir para onde você vai, mesmo que você tenha contrato. É claro que os jogadores ganham muito dinheiro e, assim, podem alimentar as suas famílias. Mas, as diretorias das equipes podem decidir: ‘você não vem trabalhar amanhã, você vai para outro lugar’. Enfim, acho que precisam mudar um pouco isso”, afirmou o alemão.

Publicidade

O Pistons é o terceiro time de Schroder na temporada. Ele iniciou a campanha pelo Brooklyn Nets, mas foi negociado com o Warriors, em dezembro do ano passado. O armador tem médias de 14.2 pontos, 5.4 assistências e 2.6 rebotes em 2024/25.

O alemão, inclusive, tem sido um ‘andarilho’ em sua carreira pela NBA. Com o Pistons, ele passou por nove franquias durante 12 anos. As passagens de maior destaque são por Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder e Los Angeles Lakers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA