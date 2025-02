Por carreira na NBA, Paul George anuncia pausa em podcast

A temporada de Paul George e do Philadelphia 76ers na NBA tem sido uma decepção e isso levou o jogador a pausar a produção de seu podcast. O astro chegou como grande contratação da equipe na agência livre e uma garantia de que o time estava de volta a briga pelo título. No entanto, o cenário não se confirmou e levou a interrupção do projeto do camisa 8.

Em comunicado antes do início do episódio com Dwight Howard, lançado na última segunda-feira (24), o ala explicou a pausa no podcast. A motivação seria focar na recuperação na liga e do próprio corpo ao longo dessa campanha e também visando a temporada 2025/26.

“Não é segredo para ninguém que essa temporada tem sido frustrante para todos nós. De fato, nada saiu como o planejado, não era isso o que queríamos. Com isso dito, eu gostaria de anunciar para a família que produz o Podcast P que após o episódio de hoje com Dwight Howard, pretendo fazer uma pausa no projeto”, afirmou o astro.

Publicidade

“Agora pretendo me concentrar ainda mais em acertar o meu corpo, ficar 100% e me recuperar para tentar fechar essa temporada com um maior nível. Sabemos que está muito difícil e que a campanha em si já tem sido uma frustração, mas ainda acho que podemos correr rumo ao nosso objetivo. Então, pretendo focar ainda mais para que possamos ter uma chance de buscar coisas grandes em 2024/25”, concluiu George.

Em meio a desempenhos ruins e lesões constantes, ele foi bastante criticado por manter as gravações de seu podcast em alguns momentos.

Leia mais!

O ala tem lidado com uma contusão grave no dedo e está recebendo injeções analgésicas para continuar atuando. Isso foi dito primeiro por Shams Charania no canal ESPN. Depois disso, o próprio atleta confirmou a informação em entrevista ao jornalista Tim Bontemps.

Publicidade

“É difícil. A dor diminuiu desde que aconteceu, eu fiquei alguns jogos fora, o que ajudou. Mas fazer algumas coisas ainda é bem doloroso. Em alguns lances do jogo contra Brooklyn eu realmente fui prejudicado por isso, eu não consigo mexer o dedo da melhor maneira. Então, é muito frustrante, mas é o que é”, explicou o craque.

Além das críticas ao podcast e os problemas de lesão, a queda de Paul George em relação aos últimos anos dele na NBA é uma das coisas que mais assusta o torcedor do 76ers.

Suas médias são de 16.2 pontos, 5.2 rebotes, 4.2 assistências e 1.8 roubo de bola em 32.2 minutos por jogo. Além disso, ele acerta 35.5% das bolas de três. Para se ter uma noção, é a sua pior marca de pontuação desde 2014/15, onde só jogou nos seis jogos finais voltando de lesão. Saudável, ele não coletava tão poucos rebotes desde que era um calouro. Por fim, é a segunda menor marca de eficiência em bolas do perímetro em toda a carreira.

Publicidade

Com Joel Embiid também sofrendo com as dores no joelho e Tyrese Maxey sendo o único com produção aceitável na quadra entre os astros, a equipe perdeu seus últimos sete jogos. Atualmente, estão atrás até mesmo do Chicago Bulls e do Brooklyn Nets.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA