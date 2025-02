Em crise na NBA, 76ers busca opções para Joel Embiid

Joel Embiid é uma incógnita para o Philadelphia 76ers na NBA. O astro é um dos melhores jogadores dos últimos anos na liga. No entanto, seu histórico de lesões, em especial, no joelho esquerdo, tem o feito se ausentar de diversos jogos pela franquia. Então, o time com o MVP de 2023 está longe da vaga na pós-temporada.

Para tentar resolver a situação com Embiid, o 76ers estuda opções de tratamento. Durante a temporada, o astro tem insistido em injeções para se manter presente em quadra. Porém, a medida não tem sido totalmente eficaz. O Sixers, assim, avalia até uma cirurgia como alternativa, de acordo com Shams Charania, da ESPN.

“Embiid está programado para realizar exames no joelho no início desta semana na NBA. Este momento servirá para que os dois lados trabalham com especialistas para definir o melhor caminho a seguir”, informou o jornalista.

No início da semana, Embiid já havia indicado que teria que passar por cirurgia no 76ers. Porém, a situação da franquia na NBA tem o feito adiar o processo na tentativa de classificar aos playoffs. Por outro lado, está claro que ele não está em condições. Em 2024/25, o astro disputou somente 19 das 56 partidas franquia, com médias de 23.8 pontos, 8.2 rebotes e 4.5 assistências.

“Acho que é bem perceptível. Eu não tenho conseguido jogar bem da maneira que conseguia há um ano atrás. Sei que não estou conseguido ir bem. Então, é muito triste. Enquanto não corrigir o problema, será difícil. Sinto que depois disso, voltarei 100%, mas por ora a confiança também é uma questão. É duro quando você não consegue se sentir como você mesmo”, desabafou o camisa 21.

Em contrapartida, Joel Embiid deseja seguir em quadra para ajudar o 76ers na NBA. Mesmo com números inferiores, ele ainda é melhor do que seus substitutos e, quando está em quadra, tem maiores condições de ajudar na vitória. Por isso, a dúvida em relação a realizar a cirurgia ou não.

“Como eu disse. não sou tão dominante como era há alguns meses. Mas isso não significa que sou um zero na quadra, sei que posso ter muito impacto. Sei que ajudo muito a equipe estando na quadra. Posso atrair dobras de marcação, melhorar os visuais para os outros caras, marcar meus pontos. Sei que posso fazer muito mais, mas não quero dar desculpas. Vou encontrar uma maneira de lidar com tudo isso”, concluiu o pivô.

