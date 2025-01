Bucks disponibiliza três jogadores para troca na NBA

O Milwaukee Bucks segue ativo em busca de uma troca no mercado da NBA e tem disponibilizado três jogadores veteranos em negociações. A equipe, além disso,, também pode ser uma facilitadora de uma futura troca por Jimmy Butler e tem avaliado suas possibilidades antes da trade deadline. A data limite para acordos ao redor da liga é daqui duas semanas, no dia 6 de fevereiro.

A informação é de Brian Windhorst, da ESPN. De acordo com o jornalista, Milwaukee está avaliando possíveis trocas de Khris Middleton, Bobby Portis e Pat Connaughton.

“O que ouço de várias fontes é que o Bucks está ativo no mercado de trocas. O que muitos tem dito é que Khris Middleton, Bobby Portis e Pat Connaughton, são muito negociáveis nesse momento. A franquia quer obter mais nomes de impacto para jogar ao lado de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard”, afirmou.

Quem também falou sobre a posição do time no mercado, foi o jornalista Brett Siegel, do portal ClutchPoints. Citando os rumores que ligam a franquia a Butler, ele também falou sobre Middleton e como o negócio funcionará caso o Bucks esteja envolvido no acordo.

“Milwaukee ainda olha para Jimmy Butler com algum interesse. Porém, é muito improvável que uma troca funcione para eles, já que o Heat não gosta dos jogadores que o Bucks tem a oferecer no mercado da NBA. Então, é muito mais provável que a equipe esteja envolvida como um terceiro ou quarto membro de um negócio. De qualquer forma, isso envolveria Middleton ou Portis”, cravou Siegel.

O camisa 22 tem lidado com rumores frequentes nas últimas semanas. Middleton ainda não embalou em 2024/25, com médias de 12.6 pontos, 5.1 assistências e 3.9 rebotes. Depois de voltar da lesão no tornozelo, ele chegou a ganhar a titularidade da equipe. Porém, depois de alguns jogos, voltou para a função de sexto homem no banco de reservas.

Também no banco, Bobby Portis tem sido um contribuinte grande para a franquia há algumas campanhas. E ele segue bem com médias de 13.4 pontos, 7.9 rebotes e 36.4% do perímetro. No entanto, suas deficiências defensivas e mobilidade têm sido um ponto negativo na atual temporada.

Por fim, Connaughton já começou o ano envolto em rumores. O Bucks pretendia usar seu salário junto ao do jovem MarJon Beauchamp para conseguir algum reforço. Mas esse pacote não obteve qualquer retorno positivo em conversas anteriores. Chegando a ficar de fora da rotação em muitas partidas, ele tem médias de 4.5 pontos, três rebotes e ruins 28.8% nas bolas de três.

A franquia vive sua melhor fase em 2024/25, se fixando na quarta posição da Conferência Leste com 25 vitórias em 42 jogos. Além disso, a atual sequência de cinco vitórias é a maior de toda a conferência. Mas Milwaukee segue ativo em busca de melhorias. Resta por fim, encontrar o cenário ideal para isso.

