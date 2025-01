Khris Middleton toma decisão e troca no Bucks ganha força

O nome de Khris Middleton tem estado envolvido em rumores de troca e o jogador pode deixar o Milwaukee Bucks até a trade deadline da NBA. Campeão com a equipe em 2021, o astro esteve fora por lesão no início da atual temporada. Seu retorno, contudo, não foi bom e ele agora é reserva do time.

Na última semana, uma publicação no X (antigo Twitter) viralizou. Nela, uma torcedora revela que Middleton colocou sua casa em Milwaukee à venda, aumentando ainda mais os rumores. O ala, segundo relatos, seria parte central de uma troca para adquirir Jimmy Butler, do Miami Heat.

Middleton está no Bucks há 12 anos e tem médias de 17.2 pontos, 4.9 rebotes e 4.1 assistências pela equipe. Além disso, foi parte importante do time campeão em 2021, quando teve médias superiores aos 20 pontos por jogo. Ele estabeleceu uma relação de amizade com a maior estrela do time, Giannis Antetokounmpo, dentro e fora das quadras.

Dessa forma, a saída de Middleton tiraria mais um jogador do Bucks campeão. Jrue Holiday saiu no início da temporada passada. Vale dizer, porém, que Holiday se deu bem, já que foi campeão com o Boston Celtics já em seu primeiro ano longe de Milwaukee.

Caso a troca de Khris Middleton se concretize, é difícil dizer se ele terá o mesmo sucesso longe do Bucks. Afinal, indo para um Miami Heat sem Butler, a equipe não deve ser competitiva a ponto de ser campeã. Ainda assim, Erik Spoelstra é conhecido por ressignificar e dar novas chances para jogadores, e ele pode fazer Middleton jogar melhor.

Isso porque o camisa 22 tem apenas 12.6 pontos por jogo nessa temporada, sua pior marca desde seu segundo ano na liga. Com diversas lesões de joelho nos últimos anos, Middleton parece ter perdido mobilidade na defesa e no ataque. Seu aproveitamento, entretanto, segue bom com 47.9% no geral e 38.5% da linha de três.

A chegada de Jimmy Butler tornaria o Bucks um forte candidato ao título. O jogador é conhecido por grandes performances nos playoffs, e uma defesa com Giannis Antetokounmpo, Butler e Brook Lopez seria uma das mais fortes da liga. Assim, no ataque, o time também ganharia peso com Damian Lillard além dos nomes já citados.

No entanto, resta saber se a operação financeira seria viável para o Bucks. Além disso, há a dúvida se Butler assinaria um novo acordo com o time, já que ele será agente livre ao final da temporada atual.

