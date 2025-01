Mavericks traz reforço para o garrafão após lesões

Após as recentes lesões, o Dallas Mavericks acertou com um reforço para o garrafão. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, a franquia do Texas acertou um contrato two-way com Kylor Kelley. O pivô estava no South Bay Lakers, da G League, e recebe sua primeira oportunidade na NBA.

Kelley surgiu como pivô da Universidade de Oregon State. Após duas temporadas na faculdade, ele tentou o Draft de 2020. Porém, não foi selecionado por nenhuma franquia. Então, passou os últimos quatro anos como jogador da Liga de Desenvolvimento.

No período, ele passou por Austin Spurs, Raptors 905 e Maine Celtics. Em 2024/25, ele assinou com o South Bay Lakers, onde realizou nove partidas, sendo sete como titular, e registrou médias de 9.2 pontos, seis rebotes e 1.6 toco. Em sua carreira na G League, ele tem 7.3 pontos, 5.2 pontos e 1.8 toco.

Publicidade

Para assinar com Kelly, o Mavericks dispensou o armador Jazian Gortman. Ele também tinha um contrato de duas vias e jogou 16 partidas pelo Mavericks na temporada. Com média de 3.6 minutos por jogo, ele registrou 1.5 ponto e 0.4 assistência.

O reforço do Mavericks se dá pelas lesões no garrafão em 2024/25. Na semana passada, a franquia confirmou uma fratura no pé do pivô Dereck Lively. Titular de Jason Kidd, o jovem deve voltar às quadras somente daqui três meses. Como resultado, Daniel Gafford se tornou a única opção na posição.

Publicidade

Leia mais!

Na atual temporada, Lively possui médias de 9.1 pontos, 7.8 rebotes e 1.7 bloqueio em 24 minutos por noite. Além disso, o pivô era um dos melhores defensores de garrafão na NBA. Afinal, permitia apenas 45.4% de cestas no geral dos adversários, enquanto é uma das armas ofensivas do técnico Jason Kidd.

Sem Lively, no entanto, Gafford voltou a ser titular da equipe do Texas. Em 44 jogos na temporada, o pivô tem médias de 12.3 pontos, 6.5 rebotes e 1.6 toco. Ele, aliás, vinha atraindo muito mercado na NBA, em especial, por suas atuações ofensivas pelo Mavs.

Publicidade

Atual campeão do Oeste, o Dallas Mavericks ocupa somente a nona posição na Conferência. Com muitas lesões de jogadores importantes, a franquia tem 24 vitórias e 22 derrotas, atrás de concorrentes como Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns. Portanto, as próximas semanas devem ser importantes na disputa pela pós-temporada.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA