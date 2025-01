Tony Parker prevê futuro de Victor Wembanyama

Tony Parker é um dos maiores fãs de Victor Wembanyama na NBA. Mas ao mesmo tempo em que o mundo espera que o novo astro do San Antonio Spurs seja um jogador geracional, as expectativas também podem se transformar em uma pressão. É o que seu conterrâneo que também jogou na franquia do Texas, contou ao falar sobre o prodígio pivô.

Em entrevista ao programa de rádio Siriux XM, o histórico armador falou sobre como o francês precisará vencer campeonatos para suprir todas as expectativas que foram criadas sob seu nome na liga.

“Não tenho dúvida do quão grande jogador ele já é e ainda vai se tornar no futuro. Mas acho que a pressão será grande, como foi com outros nomes ao longo da história. Ainda mais porque ele jogar em San Antonio, uma franquia acostumada a vencer título. Ele vai ter que vencer alguns campeonatos para suprir tudo o que as pessoas esperam”, afirmou Parker.

De fato, desde que chegou a liga, o camisa 1 é tratado como um talento geracional. Sua altura é o ponto que chama mais atenção a principio, mas sua capacidade de ser tão grande e móvel em quadra, com dribles, passes e chutes de três o tornam um talento único. E olha que nem estamos falando de tudo o que ele faz na defesa, já ficando em segundo lugar na corrida para Defensor do Ano em sua primeira temporada.

A fala do conterrâneo ex-armador vem em um momento onde o craque está na França, para a realização do NBA Global Games em Paris. O Spurs foi um dos convidados, com a grande atração de levar o jovem para jogar em casa. Foram duas partidas contra o Indiana Pacers de Tyrese Haliburton.

E na primeira delas na última quinta-feira (23), ele mostrou um pouco do potencial que o faz ser tão especial para o agora e o futuro da NBA. Na frente de Tony Parker, Pau Gasol e outras lendas do basquete europeu, Victor Wembanyama anotou 30 pontos, 11 rebotes, seis assistências e cinco tocos na vitória dominante do time texano por 140 a 110. Além disso, converteu quatro bolas de três, sendo duas do logo.

Um segundo tempo insano, que rendeu até um recorde. Em dois anos de NBA, ele já é o atleta com mais jogos de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes, cinco assistências e cinco tocos na história do jogo. Ele igualou, aliás, outra lenda do Spurs, Tim Duncan.

As médias de seu segundo ano na liga são absurdas. Afinal, Wembanyama produz 24.6 pontos, 10.8 rebotes, quatro tocos, 3.8 assistências e 1.1 roubo de bola, a cada 33.1 minutos na quadra. Ele também tem 35.4% do perímetro, estando entre os 11 atletas que mais tentam arremessar de fora por jogo. Ele também é o nono que mais coleta rebotes, e o líder em bloqueios.

Enquanto isso, o Spurs tenta se consolidar. A equipe tem 20 vitórias e 23 derrotas na campanha, e vinha de uma fase estranha na viagem para Paris. Não parece que San Antonio já vai brigar pelo título em 2024/25, mas a equipe espera que os jogos na França impulsionem uma evolução na campanha. Para que a longo prazo, os títulos cobrados por Tony Parker estejam ao alcance de Victor Wembanyama.

