Dirigente do Spurs deixa dúvidas sobre volta de Gregg Popovich à NBA

A NBA parece ter uma lacuna com a ausência do lendário Gregg Popovich no comando do San Antonio Spurs. O técnico está afastado da equipe desde o início de novembro, depois de sofrer o que se definiu como um “derrame cerebral leve”. Ninguém sabe ao certo, por enquanto, qual foi a extensão do problema. O presidente de operações da franquia, RC Buford, diz que não há prazo que o veterano retorne ao time.

“Gregg, antes de tudo, segue melhorando a cada dia. Há um quadro de evolução bem positiva. Mas eu acho que não temos ninguém que possa definir ao certo quando ele pode voltar. Prever esse prazo de retorno é um reflexo do ritmo da sua recuperação. Então, é muito difícil especular qualquer coisa nesse momento”, explicou o dirigente, que sempre trabalhou ao lado do treinador.

A declaração de Buford, a princípio, coloca várias dúvidas sobre o retorno de Popovich. Não só mais sobre o momento, mas também se vai acontecer de fato. Enquanto isso, dentro de quadra, o Spurs achou o seu caminho para seguir em frente. O trabalho do técnico interino Mitch Johnson é elogiado. Mas ele garante que a influência do ainda titular do cargo em seu sucesso é enorme.

“Eu vejo Gregg o tempo inteiro. As nossas conversas, por isso, sempre giram em torno de questões para tentar melhorar o time e analisar as minhas decisões como treinador. Falamos sobre o que aconteceu na partida anterior, por exemplo. E é claro que a gente também olha para frente e projetamos os próximos passos da equipe”, contou o comandante provisório.

Nada mudou

O Spurs vive uma situação rara na NBA com o afastamento de Gregg Popovich. Não é comum, afinal, ver um time comandado por um técnico interino por uma temporada quase inteira por causa da saúde do efetivo. Ou seja, na prática, são dois treinadores. Mas, se o cenário é diferente, Johnson garante que a dinâmica entre os dois continua bem parecida com anos anteriores.

“Essa é uma circunstância única, então, muitas vezes, as pessoas não entendem como funciona. Mas as nossas interações e conversas, a princípio, não mudaram tanto assim. Afinal, por mais que as posições se alteraram, o nosso trabalho ainda é tentar ajudar o time a melhorar. Nós falamos sobre o que vemos em quadra e o que pode ser feito”, resumiu o profissional de 38 anos.

Johnson admite que nunca recebeu uma informação concreta sobre o quanto tempo vai ficar no comando do Spurs. Todos só pensam, por enquanto, na plena recuperação de Popovich. As projeções pessoais e da equipe estão em segundo plano. “A saúde de Pop virou a nossa prioridade desde que o incidente aconteceu. Essa é a nossa abordagem. Não só minha, mas de todos aqui dentro”, cravou.

Presente

Não é só Johnson que, mesmo à distância, sente a presença de Popovich no dia a dia do Spurs. Chris Paul, por exemplo, revelou que também está em contato bem mais regular do que se imaginava com o técnico. E quem inicia esse contato é o próprio comandante. Eles conversam sobre o que acontece nas partidas e, assim, o treinador multicampeão consegue deixar as suas marcas na evolução do time.

“Pop me liga depois dos jogos. Sempre converso com ele porque quero saber como ele viu a partida, o que enxergou em quadra. Eu sou agradecido por isso, pois sei que não precisava fazer isso. Nem deveria, aliás. Mas, pelo que vejo, fico feliz pela forma como vem se recuperando”, revelou o experiente armador.

