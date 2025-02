Victor Wembanyama surpreende ao eleger jogador mais subestimado da NBA

Em sua segunda temporada, Victor Wembanyama é um jogador de elite na NBA. O astro do San Antonio Spurs foi selecionado para o seu primeiro All-Star Game e é o favorito para o prêmio de Defensor do Ano em 2024/25. Mais do que isso, tem médias de 24.3 pontos, 11 rebotes, 3.8 tocos e 1.1 roubo.

O fenômeno francês, portanto, já tem as atenções da mídia. Para Victor Wembanyama, no entanto, somente isso não basta para um jogador ser reconhecido da maneira certa na NBA. Em participação no NBA on TNT, por exemplo, o craque do Spurs surpreendeu ao eleger o jogador mais subestimado da NBA.

“Vou escolher LeBron James. Subestimado significa apenas que você não é valorizado pelo seu verdadeiro valor, certo? Acho que LeBron é”, apontou Wemby.

A resposta do astro surpreendeu. LeBron é o jogador mais midiático de sua geração, coleciona títulos, prêmios individuais e está na conversa de GOAT com Michael Jordan.

Porém, de fato, é comum que o astro do Los Angeles Lakers não receba a atenção que merece. Um dos exemplos são as críticas em relação à temporada atual, onde ele tem 40 anos. Em dezembro, Steve Bulpett, analista do Heavy.com, afirmou que o time da Califórnia não iria para nenhum lugar com o camisa 23.

“Enquanto LeBron não sair, não vai ser um bom trabalho. Vão cobrar ao técnico um padrão que não é realista. James tem quase 40 anos. Ele ainda pode fazer coisas incríveis porque é ele, mas, em termos de ser bom sempre, um candidato ao título… Não vai acontecer”, comentou Bulpett.

Na contramão da análise, LeBron tem médias 24.3 pontos, nove assistências e 7.7 rebotes. Como resultado, é o sexto na corrida pelo MVP da NBA, mesmo na sua idade. O Lakers, enquanto isso, tem a quinta melhor campanha do Oeste e é cotado como uma força da Conferência na pós-temporada.

Para contribuir com LeBron, o Lakers adicionou Luka Doncic ao elenco. A adição custou Anthony Davis, mas o time da Califórnia conseguiu um dos melhores jogadores da NBA atual. Portanto, existe a expectativa de que a nova dupla consiga progredir ao longo da temporada.

Wemby, inclusive, também deu moral a Doncic na entrevista à TNT. Segundo ele, o esloveno apresentou um nível de basquete único.

“No meu primeiro jogo na NBA, jogando contra Luka Doncic, vi um nível de basquete que nunca tinha visto antes”, concluiu Wemby.

