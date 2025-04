Em confronto direto, Stephen Curry lidera e Warriors bate Lakers

Em mais uma batalha entre Stephen Curry e LeBron James, o Golden State Warriors venceu o Los Angeles Lakers, por 123 a 116, na Crypto.com Arena. Os dois veteranos marcaram mais de 30 pontos em uma partida controlada pela equipe de San Francisco, mas que contou com minutos finais tensos e uma quase reação dos donos da casa. Além disso, a rodada desta quinta-feira (3) ainda contou com mais cinco partidas.

A derrota quebra a mais recente sequência de duas vitórias que Los Angeles ostentava. Desde que LeBron James voltou, o time venceu duas das quatro partidas que disputou. Um dia após assumir a terceira posição, o Lakers já volta para o quarto lugar em uma campanha de 46 vitórias em 76 partidas. A equipe não terá folga e enfrenta o New Orleans Pelicans, nesta sexta-feira (4).

Do mesmo modo, Golden State tinha um duelo de grandes implicações na tabela. Uma derrota levaria o time ao oitavo posto, na zona de play-in. Mas a vitória conquistada não só mantém a equipe em quinto, como o faz colar em Los Angeles, que tem apenas um jogo de vantagem. O Warriors tem 45 vitórias em 76 jogos. São 19 triunfos em 21 partidas com Jimmy Butler e Stephen Curry juntos e 13 vitórias em 13 duelos com o atual quinteto titular. A equipe também joga na sexta-feira, contra o Denver Nuggets.

Então, confira os principais pontos do triunfo do Warriors de Stephen Curry sobre o Lakers de LeBron James.

Curry cresce no segundo tempo

Não que o primeiro tempo não tenha sido bom, mas o Warriors nem precisava do melhor jogo de Curry para liderar o placar na metade inicial. Porém, o segundo tempo foi mágico. Afinal, ele anotou 25 pontos, sendo 16 só no terceiro quarto. Fora o craque, Golden State marcou 38 pontos nos últimos 24 minutos. Bolas de três, muitos lances-livres, sucesso nas infiltrações. Os visitantes contaram com seu craque quando mais foi preciso no jogo.

Brandin Podziemski faz grande jogo

Nem Curry, nem Butler. O dono do primeiro tempo e da grande dominância do Warriors na primeira metade do jogo foi Brandin Podziemski. O jovem anotou 22 pontos só na primeira etapa. Muito quente desde que a bola subiu, ele anotou oito bolas triplas, seis delas apenas no primeiro tempo. Por fim, também converteu mais duas enquanto Los Angeles corria para tentar uma virada no período final.

Defesa conectada

O grande mérito da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Lakers, foi a forma como defendeu. No primeiro tempo o desempenho foi surreal. Los Angeles tinha dificuldades para fazer qualquer jogada, Luka Doncic e LeBron James estavam presos e a equipe abriu frente. No segundo tempo, com um ataque menos coletivo e mais dependente de Curry, a defesa apareceu nas horas certas. Sempre que Los Angeles chegou perto, os visitantes fecharam a porta.

Doncic vai mal enquanto Butler cresce no fim

Não foi um bom jogo de Luka Doncic. Bem marcado, o astro não encontrou consistência em nenhum momento no ataque e também teve problemas na defesa, sobretudo no terceiro quarto, quando foi muito atacado por Stephen Curry. Enquanto isso, Jimmy Butler também não fez seu jogo mais impactante, mas cresceu em momento chave no último quarto com Curry no banco. A paciência em algumas posses, rebotes importantes e uma bola espírita sobre LeBron, foram vitais.

LeBron cresce no segundo tempo, mas não é suficiente

Apesar do jogo ter acabado em três posses, a sensação final é de que o Warriors controlou o duelo muito mais do que a vantagem indica. Bom, o desempenho de LeBron James foi muito forte na segunda metade do jogo, assim como o de Stephen Curry, e não foi o suficiente para o Lakers ficar a uma posse ou prestes a virar o jogo em nenhum momento. Ainda assim, foi o melhor jogo do camisa 23 desde que voltou de lesão, imparável.

Reaves e Hachimura bem; Finney-Smith e Vincent mal

Austin Reaves e Rui Hachimura tiveram bons jogos em Los Angeles. Até mesmo quando Doncic e LeBron não estavam bem, era a dupla quem mantinha o Lakers a uma distância não tão grande do Warriors. Combinaram para 55 pontos e 12 bolas de três. Porém, outros como Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent não conseguiram ter o mesmo impacto. Eles somaram cinco pontos e uma única bola tripla em dez tentativas. Foi fatal.

(45-31) Golden State Warriors 123 x 116 Los Angeles Lakers (46-30)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 37 3 6 0 0 Brandin Podziemski 28 8 6 1 0 Jonathan Kuminga 18 9 4 0 1 Moses Moody 13 2 3 0 0 Jimmy Butler 11 4 2 3 0

Três pontos: 19-42; Podziemski: 8-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 33 5 9 1 1 Austin Reaves 31 6 3 1 0 Rui Hachimura 24 6 3 0 0 Luka Doncic 19 8 7 0 1 Jarred Vanderbilt 2 7 0 0 0

Três pontos: 18-47; Reaves: 9-16

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Lakers de LeBron James, a rodada dessa quinta-feira (3) ainda contou com mais cinco partidas. Então, confira resultados e os números dos outros duelos da noite de NBA.

(38-40) Orlando Magic 109 x 97 Washington Wizards (17-60)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 33 18 8 0 1 Franz Wagner 27 5 5 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 13 3 5 2 1 Wendell Carter Jr. 10 7 2 0 0 Cory Joseph 8 2 1 1 0

Três pontos: 11-30; Banchero: 3-5

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bub Carrington 32 9 7 0 0 Marcus Smart 12 3 0 0 0 AJ Johnson 11 4 2 0 1 Alex Sarr 10 6 6 1 0 Justin Champagnie 8 1 0 1 1

Três pontos: 12-30; Carrington: 7-10

(42-34) Milwaukee Bucks 126 x 113 Philadelphia 76ers (23-54)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 35 17 20 2 0 Brook Lopez 17 3 1 0 3 Kyle Kuzma 16 4 3 1 3 Gary Trent Jr. 13 2 1 3 0 Taurean Prince 13 1 1 1 0

Três pontos: 16-31; Green: 4-5

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Adem Bona 28 6 0 2 3 Quentin Grimes 24 3 10 1 0 Guerschon Yabusele 22 6 3 1 0 Jared Butler 14 1 4 1 1 Justin Edwards 8 8 3 2 0

Três pontos: 12-39; Yabusele: 4-9

(45-32) Minnesota Timberwolves 105 x 90 Brooklyn Nets (25-52)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 28 5 3 2 1 Rudy Gobert 21 18 1 0 2 Nickeil Alexander-Walker 13 4 5 1 3 Naz Reid 13 2 3 0 1 Julius Randle 11 8 4 0 0

Três pontos: 13-42; Edwards: 5-10

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 18 6 5 2 0 Dariq Whitehead 17 3 1 0 0 Tosan Evbuomwan 13 8 3 1 0 Trendon Watford 11 5 5 0 0 Maxwell Lewis 10 6 2 0 0

Três pontos: 11-36; Whitehead: 5-9

(45-32) Memphis Grizzlies 110 x 108 Miami Heat (35-42)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 30 5 3 1 0 Desmond Bane 17 9 6 1 0 Scotty Pippen Jr. 17 1 7 2 1 Zach Edey 8 13 1 0 1 Jaylen Wells 13 7 3 0 0

Três pontos: 16-38; Pippen: 3-4

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 35 9 4 0 1 Bam Adebayo 26 7 5 1 2 Kel’el Ware 13 15 0 0 3 Davion Mitchell 11 4 7 3 0 Haywood Highsmith 6 3 2 0 0

Três pontos: 14-33; Herro: 4-7

(34-43) Portland Trail Blazers 112 x 103 Toronto Raptors (28-49)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 36 6 5 2 0 Deni Avdija 26 15 6 2 2 Dalano Banton 23 3 2 0 0 Donovan Clingan 8 13 3 1 3 Matisse Thybulle 5 3 1 3 1

Três pontos: 10-34; Sharpe: 4-10

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 18 5 4 3 1 Ochai Agbaji 15 3 1 2 0 Orlando Robinson 14 5 3 1 0 AJ Lawson 13 3 4 2 0 Jonathan Mogbo 10 3 5 1 0

Três pontos: 12-34; Battle: 3-4

