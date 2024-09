Lakers poderia fazer troca por Nikola Vucevic

O Chicago Bulls está buscando uma troca para Nikola Vucevic, enquanto o Los Angeles Lakers pode ser uma alternativa. O pivô não teve muito mercado desde que o Bulls passou a cogitar a troca de suas lideranças, assim como na situação de Zach LaVine. A franquia angelina, por outro lado, não adicionou reforços na agência livre e, a menos de 40 dias do começo da temporada 2024/25, não tem grandes novidades.

Quem indicou o possível interesse do Lakers em Vucevic, foi o jornalista Eric Pincus do portal Bleacher Report. Ele poderia, aliás, ser mais candidato em uma negociação do que Zach LaVine para a franquia de Los Angeles.

“O Lakers foi muito vinculado a Zach LaVine em alguns momentos, mas isso não deve acontecer. Porém, outro jogador do Bulls pode estar atraindo algum interesse da franquia. O pivô veterano Nikola Vucevic”, afirmou o insider.

O contrato do pivô é visto como bem mais versátil que o do ala-armador no momento. Vucevic tem mais dois anos de vínculo garantido e US$41.4 milhões a receber. Por outro lado, LaVine tem pouco mais de US$89 milhões nos próximos dois anos e uma opção de jogador para uma terceira temporada no valor de US$48.9 milhões. Ou seja, um acordo de quase US$138 milhões por três temporadas.

O contrato do jogador o prejudicou em trocas desde o ano passado, quando o Bulls começou a procurar negócios por ele. Vucevic também perdeu valor de mercado, mas seu contrato é mais negociável que o do companheiro e pode se transformar em uma pechincha com o aumento do teto salarial nos próximos anos.

Em 2023/24, o camisa 9 registrou sua sexta temporada seguida com médias de duplo-duplo. Foram 18 pontos por jogo, 10.5 rebotes, além de 3.3 assistências. Porém, sua eficiência nas bolas triplas foi uma questão. Sempre considerado um pivô moderno no ataque, ele acertou apenas 29.3% deles na última campanha.

Mas o jogador sabe que precisa melhorar. Ele afirmou que treinou bastante o fundamento durante a offseason, em entrevista ao jornalista Marc Stein, do portal Substack.

“Trabalhei muito nisso nos treinos dessas férias. Não só na prática também, mas tentando entender porque os chutes não caíram de forma tão grande. Então, pensei na minha mecânica e tentei identificar o que não estava funcionando. No fim, concluí que poderia ter feito melhor em muitos jogos. Acho que também foi uma coisa mental ao longo do ano, e quanto mais você pensa, menos esses arremessos caem. Tenho certeza de que vão cair no próximo ano”, garantiu.

Pivôs no Lakers

E além disso, Nikola Vucevic também tem uma característica que o técnico do Lakers está procurando em uma troca: Ele é um pivô. Segundo JJ Redick, o tamanho é vital para se ter sucesso no Oeste.

“É óbvio que você procura um bom elenco, montar um time equilibrado. Mas eu acho que adicionar pivôs e ter opções na posição é muito importante. Talvez até mais que em outras posições no nosso caso. Adoraríamos ter um número maior de pivôs em algum momento. Pense no Oeste, pense em Denver, Oklahoma, Minnesota, Dallas. Todos eles tem muita versatilidade na função. Então, nos playoffs, vamos precisar de tamanho sem dúvida”, afirmou.

Mas Redick não deve estar satisfeito com o atual momento do time na posição. Além de Anthony Davis, a equipe tem Christian Wood e Jaxson Hayes para jogar por ali. Wood já está fora das primeiras semanas de 2024/25. Se é desejo do técnico e da franquia, obter mais atletas na posição, o interesse do Lakers em Vucevic faz muito sentido.

