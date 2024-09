Nikola Vucevic esclarece rumores sobre aposentadoria

O valor de Nikola Vucevic diminuiu bastante na NBA, enquanto alguns rumores chegaram a apontar a aposentadoria do pivô. Os boatos aumentaram ainda mais quando o jogador de Montenegro afirmou que sabia que sua carreira estava chegando mais perto do fim. Mas o atleta, que fez muito sucesso no Orlando Magic há alguns anos, garante que ainda não pensa em parar de jogar.

O europeu foi entrevistado por Marc Stein, jornalista do portal Substack. Ele esclareceu suas falas sobre o futuro da carreira e o momento em um Bulls com muitas mudanças para 2024/25.

“Acho que isso foi entendido de uma maneira errada. Óbvio que eu não vou jogar mais 13 anos na NBA, mas ainda não estou pensando em me aposentar. Na minha mente eu tenho pelo menos mais quatro anos na liga. Então, a partir daí, veremos o que acontece. Mas isso não significa que eu também só vá jogar nesses quatro anos e me aposentar. Acho que as pessoas entenderam errado”, explicou o veterano.

Em meio a mudanças no elenco, Vucevic também falou sobre o novo elenco de Chicago para o próximo ano. Apesar de lamentar as perdas de DeMar DeRozan e Alex Caruso, ele garante que a oportunidade que outros jogadores vão receber com isso pode ser muito positiva para o grupo.

“Eu não sei se estamos melhores ou piores agora, acho que pode ser qualquer coisa. É claro que perder os nomes que perdemos nos machuca. Mas é um ajuste. Então, outros caras vão ter a oportunidade de agarrar o protagonismo e brilhar. Um deles é Josh Giddey por exemplo. Estou confiante de que podemos superar isso ao longo do ano”, afirmou.

Apesar de ainda não pensar em aposentadoria, os rumores apontam que o valor de mercado de Nikola Vucevic é muito baixo atualmente. É provável que o pivô teria sido trocado caso o Bulls encontrasse um negócio que fizesse sentido para sua equipe. Mas como aconteceu com Zach LaVine, uma troca não foi encontrada e o pivô entra em 2024/25 pensando em se revalorizar no mercado.

O jogador lida com isso com bastante maturidade. Afinal, estar envolvido em rumores tem sido uma tônica para ele.

“Na verdade, eu estou bem acostumado com isso. Desde que cheguei em Chicago, muitos rumores aconteceram. Principalmente desde a temporada passada. E eu compreendo, pois se as coisas estivessem boas com muitas vitórias por ano, os rumores não aconteceriam. Mas as vitórias não chegaram e a mudança se torna muito próxima. Estamos na NBA”, admitiu o pivô.

O Bulls não chega aos playoffs desde 2021/22. A partir daquele momento, são duas eliminações seguidas ainda no play-in. Em 2023/24, Vucevic teve médias de duplo-duplo mais uma vez, com 18 pontos e 10.5 rebotes. Mas foi também seu ano mais criticado na franquia, com baixa eficiência nas bolas de três e defesa questionável.

Ele ainda tem mais dois anos de contrato com a franquia antes de se tornar agente livre. O pivô recebe US$20 milhões em 2024/25 e por fim, ganha US$21.4 milhões em 2025/26.

