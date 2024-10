Aposentado, Derrick Rose vai receber homenagem do Bulls

O Chicago Bulls prepara uma homenagem para Derrick Rose nos primeiros dias de 2025. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a franquia vai receber o agora ex-atleta para uma celebração da sua carreira em 04 de janeiro. O evento vai acontecer durante uma partida contra o New York Knicks. Detalhes dessa cerimônia, por enquanto, ainda não são conhecidos.

“A expectativa é que, para começar, seja o fim de semana de Derrick em Chicago. Não vai ser a aposentadoria de sua camisa, mas todos já esperam que o seu número fique indisponível de maneira informal. Acho que as discussões sobre esse debate tendem a ficar mais sérias depois desse evento. No entanto, vai ser um grande fim de semana para todos”, contou o jornalista.

A escolha da data e do adversário, certamente, não aconteceu por acaso. O começo de janeiro marca a primeira das duas visitas dos nova-iorquinos à Illinois na campanha. O Knicks foi o segundo time que Rose mais defendeu na carreira, depois do próprio Bulls. Além disso, o técnico Tom Thibodeau o comandou em Chicago e um dos seus grandes defensores dentro da liga.

Publicidade

O armador confirmou a sua aposentadoria das quadras há cerca de dez dias. Ele pediu para ser dispensado pelo Memphis Grizzlies e, em seguida, resolveu deixar as quadras após conversa com a família. Foi uma decisão inesperada, a princípio, anunciada por meio do The Athletic e jornais das cidades em que jogou.

Leia mais sobre Derrick Rose

Trajetória

A homenagem a Derrick Rose reflete uma trajetória meteórica e estrelada no Bulls, mas também marcada por momentos difíceis. A franquia, para começar, o selecionou com a primeira escolha do draft de 2008. Ele foi eleito novato do ano e tornou-se a referência da equipe rapidamente. Mais do que isso, Chicago voltou a ser competitivo de imediato sob a liderança do jovem astro.

Publicidade

Tanto que, três anos depois, o armador conquistou o prêmio de MVP da temporada. Foi, aliás, o mais jovem vencedor do prêmio da história da NBA. Liderou Chicago ao melhor recorde da liga e à primeira aparição nas finais do Leste desde Michael Jordan. Mas, em seguida, veio a derrocada. Ele sofreu uma grave lesão no joelho no primeiro jogo dos playoffs seguintes e, assim, entrou em uma espiral de problemas físicos.

Rose saiu do Bulls em 2016 e, então, rodou por times com poucas oportunidades. Ele só revitalizou a carreira anos mais tarde, depois de receber um voto de confiança do amigo Thibodeau no Minnesota Timberwolves. Atuaria por Detroit Pistons e Knicks antes de ter um “ato final” no Grizzlies. O veterano somou mais de 700 partidas na liga com médias de 17,4 pontos, 3,2 rebotes e 5,2 assistências.

Publicidade

Para frente

E agora? O que podemos esperar de Rose depois de pendurar as basqueteiras? Ele não deu informações claras sobre isso, mas sinalizou para algumas possibilidades em seu anúncio. A mensagem de despedida, por exemplo, indica que o seu destino pós-jogo pode estar longe das quadras e basquete. Mas, acima de tudo, é um destino que não será marcado por arrependimentos e remorsos com o passado.

“O próximo capítulo para mim é correr atrás dos meus sonhos e partilhar prosperidade. Eu acredito que o verdadeiro sucesso vem de ser quem você é a partir de sua criação. Por isso, quero mostrar ao mundo que sou mais do que o basquete. Cada pessoa tem um ‘e se’ nas vidas. Mas, mesmo se pudesse, não mudaria nada em minha trajetória. Afinal, ajudou a encontrar a verdadeira felicidade”, afirmou o agora ex-jogador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA