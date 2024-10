Lonzo Ball celebra retorno ao Bulls após quase três anos: “Sem palavras”

Foram quase três anos de reabilitação. Uma sequência interminável de retrocessos e decepções, enquanto vários torcedores e analistas já o consideram aposentado. Mas essa longa jornada terminou nessa quarta-feira. Lonzo Ball fez o seu (tão esperado) retorno às quadras pelo Chicago Bulls na vitória sobre o Minnesota Timberwolves. O armador marcou dez pontos em 15 minutos, mas esses números pouco importaram.

“Em primeiro lugar, eu me senti bem melhor em quadra do que assistindo aos jogos. Nem consigo descrever a sensação em palavras. Foi um momento que, certamente, nunca vou me esquecer. E outro ponto positivo é que não senti nenhum incômodo. Movimentei bem, então só tenho a evoluir agora. Vou seguir jogando e tudo só vai melhorar”, celebrou o atleta de 26 anos, depois da partida.

O último jogo que Ball havia disputado aconteceu em janeiro de 2022. Ou seja, foram mais de 1000 dias de afastamento. O jogador, só nesse intervalo, se submeteu a três artroscopias no joelho esquerdo. Uma delas envolveu um raríssimo procedimento de transplante de cartilagem. Por isso, quando entrou em quadra e recebeu a ovação da torcida de Illinois, ele viu um torturante ciclo se fechar.

“Foi um processo, antes de tudo, longo. Longo demais. Mas, para ser sincero, sinto que passou bem mais rápido do que imaginava. Lembro até hoje quando disseram, após a terceira cirurgia, que precisaria de mais 18 meses de recuperação. Pareceu loucura na época, pois era tempo demais. No entanto, hoje, estou aqui. Tudo pode ficar para trás agora”, sentenciou o filho do polêmico LaVar Ball.

Aprovado

Ninguém no Bulls esperava muita produção de Lonzo Ball em um retorno depois de tanto tempo inativo. No entanto, dentro do possível, foi uma reestreia muito interessante. Os seus dez pontos vieram de quatro cestas em seis arremessos de quadra. Além disso, a equipe derrotou o Twolves por seis pontos enquanto ele esteve em quadra. O técnico Billy Donovan se mostrou bem surpreso de forma positiva com esse desempenho.

“Eu acho que Lonzo esteve ótimo. Movimentou-se muito, mas muito bem para alguém em sua condição. Mas é bem interessante, pois há várias coisas que faz dentro de um jogo que nunca precisaram necessariamente do seu joelho ou corpo. Ele é um jogador que atua, sobretudo, com a mente na maior parte do tempo”, destacou o experiente treinador.

Ball disse que planeja estar à disposição no jogo final de pré-temporada do Bulls, nessa sexta-feira. Donovan não garantiu nada, mas sabe que o comandado só vai recuperar ritmo em quadra. “É claro que, a partir de agora, Lonzo vai precisar jogar. Porque só assim vai conseguir retomar a rotina normal da NBA, em que se joga quase todas as noites. Não existem segredos, mas é necessário paciência”, ponderou.

Daqui para frente

Uma longa jornada terminou para Ball nessa quarta, como citado. Mas a batalha ainda não está encerrada. Voltar às quadras é um grande feito diante das dificuldades, mas trata-se de um jogo isolado de pré-temporada. Agora, o armador tem que provar que pode emplacar uma sequência de partidas sem retrocessos. E, mais do que isso, que essas lesões não “consumiram” a sua capacidade física e técnica de competir na NBA.

“Acho que cheguei aqui porque sempre acreditei em mim mesmo. Sabia o que sentia e que estava em uma boa idade para me recuperar. E, depois, tive confiança no trabalho dos meus médicos e pessoas em torno de mim. Eu sei que cada dia vai apresentar um novo desafio agora e vou precisar superá-los também. Mas, depois de tudo, sei que posso superar”, finalizou um confiante Ball.

