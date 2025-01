Após nova derrota, Kristaps Porzingis “reforça” crise no Celtics

O atual campeão da NBA está em crise – e ninguém mais tenta esconder isso. Kristaps Porzingis fez uma análise clara do momento e dificuldades do Boston Celtics depois de mais uma derrota surpreendente. Nessa quarta-feira, o time perdeu para um Toronto Raptors que só tinha nove vitórias na temporada até então. O pivô crê que tenha sido uma atuação que exige a reflexão de todos.

“Eu acho que jogamos sem espírito competitivo e personalidade. Foi uma performance fraca, em síntese. Estamos em um momento ruim, certamente. Não estamos jogando nosso melhor basquete e executando em alto nível. Então, a gente deve ser realista e refletir. Todos. Temos que ser honestos, porque, se não formos, nada vai mudar”, cobrou o letão, após o revés por 110 a 97.

Foi mais uma atuação em que a falta de precisão nos arremessos afundou o time em vários sentidos. O Celtics, ainda assim, chegou a estar na liderança em instantes dos três primeiros períodos. Então, quando se esperava uma reação dos campeões, eles marcaram só 15 pontos no último quarto. Ninguém dentro da equipe tem dúvidas de que Boston vai melhorar, mas Porzingis quer ver mais senso de urgência.

Publicidade

“Nós sabemos que vamos superar essa situação. Eu sei disso e todos aqui dentro têm certeza disso. Mas, para isso, precisamos dar o primeiro passo. Temos que começar a jogar melhor, antes de tudo. Nós não podemos seguir nesse ‘marasmo’ e esperar que tudo se resolva sem esforço. Por isso, eu digo: está em nossas mãos. Só depende de nós”, finalizou o arremessador.

Leia mais sobre o Boston Celtics

Crise mesmo

A derrota contra o Raptors não levou só Kristaps Porzingis a falar de forma aberta sobre a situação do Celtics. Jayson Tatum, por exemplo, também não ignorou que o time vive uma crise técnica. Nas últimas semanas, o craque já havia dito que Boston passava por adversidades que não encarou na última temporada. Mas, agora, ele vai além: fala em uma equipe que atua sem vivacidade.

Publicidade

“Esse time está enfrentando várias dificuldades no momento. É complicado, mas temos que achar uma forma de jogar com mais intensidade e vida. Precisamos seguir juntos, pois só podemos superar isso se estivermos unidos. Nós somos a nossa melhor versão quando confiamos uns nos outros. E, assim, mostraremos o verdadeiro caráter desse grupo”, avaliou o ala de 26 anos.

O Celtics teve a sua quinta atuação seguida convertendo menos de 35% de acerto dos arremessos de longa distância. Tatum crê que isso não só influencia os resultados da equipe, mas o desempenho também. “Eu acho que todos nós estamos deixando que esses erros se reflitam em nossa linguagem corporal e expressão. Certamente, temos que parar com isso”, cravou.

Publicidade

Solução

A instabilidade tem sido a marca do Celtics nas últimas semanas. Foram só sete vitórias em 14 vitórias e, assim, o time fica cada vez mais longe da primeira posição do Leste. Hoje, a disputa de Boston é mais para proteger a segunda posição do que ameaçar o Cleveland Cavaliers. E o técnico Joe Mazzulla avisa que não há soluções fáceis para reverter essa situação.

“Nós não podemos esperar que nada venha fácil. Não podemos ter a expectativa de que alguma coisa vai acontecer em nosso favor, pois não vai. A gente precisa trabalhar nos detalhes, no nível de execução. Precisamos entender que vamos sair dessa situação na base do trabalho. E, acima de tudo, nós temos que enfrentar esse desafio juntos”, apontou o treinador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA