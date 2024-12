“Celtics é um time inconstante”, admite técnico após derrota no Natal

Chegar ao topo é duro, mas se manter lá é ainda mais. E os atuais campeões da NBA, aos poucos, começam a viver esse mantra bem conhecido dos esportes na prática. O Boston Celtics admitiu que passa por uma pequena crise depois da derrota do time, contra o Philadelphia 76ers, na rodada de Natal. Foi o quarto resultado negativo nos últimos sete jogos da equipe – três deles como mandante.

“Eu acho que não achamos o nosso melhor ritmo ofensivo hoje. Enquanto isso, a nossa execução defensiva não foi ótima. Isso é irregularidade. Somos um time inconstante e, por isso, apresentamos um basquete instável. O cenário é claro: precisamos melhorar não só no ataque, mas na defesa também. Temos que ser mais consistentes nos dois lados da quadra”, cobrou o técnico Joe Mazzulla, após a derrota por 118 a 114.

O desempenho em casa do Celtics, em particular, causa estranhamento. O time já teve cinco derrotas em 16 partidas no TD Garden nessa temporada. Ou seja, uma a mais do que na última campanha inteira. O Cleveland Cavaliers, assim, começa a abrir uma boa vantagem na primeira posição do Leste. O astro Jaylen Brown, no entanto, parece não ver um cenário tão problemático quanto o treinador.

Publicidade

“Nós temos que avaliar a situação, mas sempre sentimos que a situação é pior do que a realidade. Tivemos alguns desfalques e, como resultado, jogadores diferentes entrando no time. Creio que, por enquanto, não tivemos tanta continuidade quanto gostaríamos. Precisamos enxergar esse momento como uma chance de crescer como equipe”, minimizou o atual MVP das finais da liga.

Leia mais sobre o Boston Celtics

Entra e sai

Nessa análise, a referência veterana do elenco está mais ao lado de Mazzulla do que de Brown. Al Horford ouviu as palavras do técnico depois da derrota no Natal e concordou com a sua visão do time do Celtics hoje. Em quadra, o pivô consegue ver as oscilações que o treinador apontou. E, mais do que isso, crê que o problema seja o nível de foco entregue pelo elenco.

Publicidade

“Acho que, a princípio, essa é uma crítica justa. Temos que estar mais dentro do jogo e, assim, entender que não podemos relaxar em certos períodos. Precisamos de mais foco e sei que podemos fazer isso juntos. Seguir melhorando na defesa, antes de tudo. E, ao mesmo tempo, ter certeza de que praticamos o basquete que planejamos no ataque: com velocidade e movimentação de bola”, resumiu o veterano.

Mas Horford também concorda com um ponto levantado por Brown: os desfalques. Essa é uma grande diferença da campanha vitoriosa em relação à atual, no olhar do veterano. “Uma das coisas que ninguém comenta é que, na temporada passada, tivemos um ano bem saudável. Mas, agora, temos bem mais atletas entrando e saindo do time. Então, a dinâmica vai ser diferente. É normal”, concluiu.

Publicidade

Responsabilidade

Jayson Tatum, certamente, foi o destaque do Celtics na derrota contra o Sixers. O astro tentou evitar o inesperado revés, anotando 32 pontos e 15 rebotes. Mas não quis ficar com nenhum tipo de mérito depois do duelo. Pelo contrário. Ele não só concordou com as críticas de Mazzulla, mas também cobrou todos os jogadores a aceitá-las. Afinal, são eles quem entram em quadra.

“Eu acho que, como atletas, temos que assumir a responsabilidade pelo que acontece em quadra. Nós precisamos admitir que não estamos entregando excelência em alguns detalhes e, por isso, cobrar melhora. Temos que nos olhar no espelho e esperar mais. Já tivemos lapsos antes e acertamos a rota. Acreditamos em nossa capacidade, então só temos que estar focados em ser melhores”, cravou o craque.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA