Domantas Sabonis se aproxima de recorde histórico na NBA

Em grande fase no Sacramento Kings, Domantas Sabonis está registrando números incríveis e se aproximando de um recorde na NBA. O pivô tem sido um dos muitos jogadores em ótimo momento, em uma equipe que enfim está vencendo jogos e convencendo em 2024/25, após a troca de treinador. E seja qual for o ângulo que você deseja olhar, o pivô tem sido muito muito bom.

O astro se aproxima de uma marca incrível. Atualmente ele tem 60.5% de aproveitamento nos arremessos gerais. Além disso, ele acerta 48.4% das bolas de três pontos. Nenhum jogador na história da NBA conseguiu reunir 60% e 40% nesses dois quesitos em uma única temporada.

A eficiência do camisa 11 é realmente notável. Ele está entre os 15 jogadores de rotação fixa na liga com melhor aproveitamento de arremessos de quadra. E o mais impressionante: É o líder da NBA em eficiência nas bolas triplas.

Esse salto, sobretudo nas tentativas de perímetro, tem sido vitais para o sucesso crescente de Sacramento na campanha. Ele até teve mais de 37% no quesito nos últimos dois anos, mas seu volume era baixo, pouco mais de uma tentativa por noite. A eficiência aumentou, enquanto ele dobrou seu número de arremessos com 2.4 por jogo.

Nos arremessos gerais, ele registra sua segunda melhor marca da carreira, abaixo apenas do 61.5% feitos em 2022/23. Vale citar, no entanto, que seu volume de arremessos é o maior desde que esteve no Indiana Pacers em 2020/21.

Entre muitos números positivos, Sabonis também está próximo de igualar um nível de produção que apenas Wilt Chamberlain registrou em toda a história da NBA.

Afinal, nesse momento ele tem médias de 20.8 pontos, 14.2 rebotes e 6.3 assistências. O único outro jogador da história da liga, a fazer pelo menos 20 pontos, 14 rebotes e seis passes decisivos, foi justamente Chamberlain.

Pensando só nos últimos dez jogos, as médias ainda saltam para 16.3 rebotes por partida, além de 6.9 assistências. Nessas partidas, a equipe venceu nove dos dez confrontos.

Além de seus números individuais, seu jogo de dupla tem beneficiado também os companheiros. Casos, por exemplo, de Malik Monk e Keegan Murray, que tem jogado em outro ritmo em relação ao fim do trabalho de Mike Brown.

Enquanto se aproxima de recorde na NBA, Domantas Sabonis também tem garantido que isso gera mais vitórias para o Sacramento Kings. Após chegar a ficar com 13 vitórias e 19 derrotas, a equipe tem saltado a tabela do Oeste e agora está na oitava posição.

