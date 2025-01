Kings de Doug Christie brilha na NBA

Desde que substituiu Mike Brown, duas vezes eleito Técnico do Ano, por Doug Christie, o Sacramento Kings se tornou o time mais quente da NBA. O antigo treinador foi demitido no dia 27 de dezembro, após cinco derrotas seguidas, e Christie perdeu sua estreia na noite seguinte. Desde então, o Kings venceu sete seguidas e demonstra ser uma nova equipe.

Então, a grande pergunta é: o que o Kings está fazendo de diferente? Um momento no início do último quarto contra o Boston Celtics, na última sexta-feira, parece explicar o sucesso da era Christie.

Dessa forma, no terceiro quarto, Sacramento estava atrás no placar. Mesmo com DeMar DeRozan tentando, sem sucesso, superar Sam Hauser no perímetro, a defesa forte manteve o time no jogo. Com a partida em aberto, o Kings começou sua corrida vitoriosa através de Devin Carter, novato. No início do quarto período, Carter acertou duas bolas de três em cima de Kristaps Porzingis, pegou dois rebotes, evitou que Payton Pritchard sequer tocasse na bola, marcou uma bandeja difícil, forçou uma falta ofensiva de Jayson Tatum e matou mais uma bola de três

Mike Brown não era um mau técnico. Ele trouxe disciplina, criou boas jogadas de handoff e liderou a primeira defesa decente do Kings em 15 anos. Mas acabou “supercoaching” – dando instruções demais. Embora parte da culpa pelas derrotas fosse dos jogadores, o time parecia frustrado com o estilo engessado de Brown.

Sob o comando de Christie, o Kings ganhou confiança. Keon Ellis, que alternava entre o banco e o quinteto titular com Brown, agora é peça-chave, ajudando em viradas como a vitória na dupla prorrogação contra o Miami Heat.

Apesar de não ser uma sequência perfeita, o Kings agora tem identidade: menos jogadas ensaiadas no ataque e mais energia na defesa. Com jogadores inteligentes e altruístas, como De’Aaron Fox e Malik Monk, o time flui melhor. Isso porque o estilo de Brown, focado em jogadas específicas, era limitador.

“Doug só diz: ‘Joguem o jogo de vocês’, é isso”, disse DeRozan ao portal Sacramento Bee. “Ele confia na gente, e isso faz toda a diferença.” Sob Christie, o Kings usa mais pick-and-roll e bom posicionamento para maximizar as vantagens criadas.

Então, Doug Christie explicou seu bom trabalho no Kings, subindo a tabela da NBA. “Meu trabalho é permitir que eles sejam o melhor que podem ser.” Essa abordagem está funcionando, e o time parece mais forte do que nunca.

