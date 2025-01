Lakers terá retorno de jogador contra Warriors

O Los Angeles Lakers terá o retorno de um jogador lesionado contra o Golden State Warriors. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala Jarred Vanderbilt está totalmente recuperado de sua lesão nos dois pés. A partida entre as equipes acontece no próximo sábado (25), às 22h30, no Chase Center.

O jogador ainda não estreou na temporada após passar por uma cirurgia nos pés em maio. O procedimento aconteceu para reparar um entorse que ele sofreu no pé direito. A lesão aconteceu na vitória do Los Angeles Lakers contra o Boston Celtics, em 1º de fevereiro, na temporada passada.

Em dezembro, a equipe informou que seu retorno aconteceria no início de janeiro. Isso após ele iniciar treinos sem contato no fim do mês passado. No entanto, a equipe médica optou por adiar a volta às quadras, enquanto ele ainda estava sob recuperação, de acordo com o técnico JJ Redick.

“O inchaço no joelho diminuiu. Agora, é só uma questão de aumentar o ritmo para poder jogar. Depois se recuperar, jogar novamente e assim por diante. Como é uma temporada da NBA, em vez de qualquer tipo de revés que ele tenha tido nas últimas semanas. Ele está progredindo bem”, completou Redick.

Redick, ainda assim, havia sinalizado que o retorno do ala estava próximo.

“Vanderbilt continua evoluindo e aumentando as atividades em quadra”, comentou Redick, no início de janeiro. “Desse modo, com sorte, teremos uma atualização firme sobre o seu retorno em breve. Mas o progresso dele é real agora”, acrescentou.

O retorno do jogador no duelo do Lakers contra o Warriors é importante para a equipe. Afinal, ele é visto como um dos melhores defensores do elenco e deve contribuir para a segunda metade da temporada. No momento, o time angelino ocupa a sexta posição do Oeste, com 23 vitórias e 18 derrotas.

Enquanto é visto como nome importante, Vanderbilt não é intocável no elenco. Portanto, seu retorno também pode ser aproveitado para algum pacote de trocas até a trade deadline, em 6 de fevereiro.

A informação de Eric Pincus, do site Bleacher Report, é de que o ala está disponível no mercado. As única exceções no elenco, aliás, são: LeBron James, Anthony Davis e Austin Reaves, enquanto Bronny James segue também na equipe do seu pai. Por fim, Dalton Knecht e Rui Hachimura também devem ficar.

