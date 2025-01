NBA: Veja as trocas mais impactantes da trade deadline

A trade deadline da NBA acontece no dia 6 de fevereiro, enquanto times se preparam com trocas para a segunda metade da temporada 2024/25. Apesar de os rumores indicarem que poucos astros estejam disponíveis, sempre aparecem alguns que ninguém esperava. De repente, um grande jogador aparece em outra equipe sem que ele estivesse em boato algum.

Então, hoje vamos mostrar algumas das trade deadlines mais impactantes que aconteceram desde 1987 na NBA. Algumas, como aquela que enviou Clyde Drexler para vencer o título de 1994/95 com o Houston Rockets.

Mas nenhuma trade deadline da NBA teve tantas trocas quanto em 2023. Na época, 24 times participaram de 12 negociações, enquanto 49 jogadores fizeram parte delas.

Entre as negociações, Kevin Durant saiu do Brooklyn Nets para o Phoenix Suns por Mikal Bridges, Cameron Johnson, além de cinco escolhas de Draft. Apesar de Durant ainda não conseguir o título que mira no Suns, ele segue por lá. Aliás, Phoenix é um dos times que mais aparecem nos rumores de trocas de 2025 na NBA. Claro, a “culpa” é de Jimmy Butler, que quer jogar pelo time após o dia 6 de fevereiro. Se puder, até antes.

Voltando a 2023, foi o ano em que o Los Angeles Lakers desistiu do projeto Russell Westbrook. O armador, que chegou na offseason de 2021/22, não conseguiu o seu melhor no time e foi em troca para o Utah Jazz. Na negociação tripla, o Lakers recebeu D’Angelo Russell e Malik Beasley, vindos do Minnesota Timberwolves, além de Jarred Vanderbilt, do Jazz. Westbrook não jogou pelo Jazz e assinou com o Los Angeles Clippers.

Naquela época, o Lakers tinha 25 vitórias e 31 derrotas e ocupava apenas o 13° lugar no Oeste. Então, o time “pegou no tranco”. Como resultado, foi ao play-in com 43 triunfos em 82 jogos. Ou seja, venceu 18 dos próximos 26 embates. Nos playoffs, a equipe californiana parou apenas nas finais do Oeste, quando perdeu para o Denver Nuggets.

Mas algo similar aconteceu na trade deadline de 2024 da NBA, quando as trocas levaram o Dallas Mavericks às finais.

Para ter uma ideia, o Mavs era o oitavo no Oeste no último dia de trocas da NBA. A equipe recebeu Daniel Gafford e PJ Washington, enquanto fazia campanha com 29 vitórias e 23 derrotas. Vencia, mas não convencia.

Após as negociações, o time mudou de patamar e terminou a fase regular em quinto, com 50 triunfos em 82 jogos. Foram 21 vitórias em 30 partidas, que impulsionaram a equipe às finais da NBA contra o Boston Celtics.

2022

James Harden estava infeliz como as coisas (não) funcionavam no Brooklyn Nets e pediu troca para o Philadelphia 76ers. Na ocasião, o Nets recebeu Ben Simmons, ainda imaginando que o armador poderia voltar à melhor forma.

Não aconteceu. Hoje, Simmons está no último ano de contrato e não tem tanto futuro na NBA.

Por outro lado, Harden também não gostou do que viu no Sixers e saiu para o Los Angeles Clippers. Não foi na trade deadline, entretanto. Foi pouco depois do início da temporada 2023/24.

2020

Andre Drummond passou quase oito anos no Detroit Pistons como um grande nome da NBA. Apesar de não ser exatamente um astro naquela época, ele foi ao All-Star Game duas vezes e liderou a liga em rebotes por quatro anos. Mas mesmo assim, Drummond não atraiu muitos times. Ele foi para o Cleveland Cavaliers por John Henson e Brandon Knight, além de uma escolha de segunda rodada.

Mas Henson e Knight praticamente não jogaram mais na NBA. Enquanto o primeiro fez 11 jogos pelo Pistons naquela temporada e nunca mais pisou em uma quadra, o armador ainda apareceu em 2021/22 em cinco partidas.

Ou seja, o Pistons trocou um eventual astro por nada?

Bem, é que Drummond jamais foi minimamente o mesmo. Até porque, o pivô, que não é exatamente um bom defensor, virou um problema por onde passou. O próprio Cavs, que na época “pagou barato”, o dispensou após não conseguir trocar o atleta na trade deadline seguinte.

2019

De novo, um pivô. No entanto, com final feliz. Marc Gasol deixou o Memphis Grizzlies após uma década e foi para o Toronto Raptors. Então, no time canadense, Gasol chegou para fazer parte do time que bateu o Golden State Warriors na final da NBA.

Mas naquele ano, algo inusitado aconteceu. Harrison Barnes estava no Dallas Mavericks e foi para o Sacramento Kings.

Mas aqui vai a parte estranha da coisa: Barnes estava em quadra quando descobriu que tinha acabado de ser trocado.

Sério.

Harrison Barnes was traded midgame and he didn’t even know 💀💀 pic.twitter.com/1UZO3jZsb9 — Complex Sports (@ComplexSports) February 7, 2019

2018

O Cleveland Cavaliers quis reunir LeBron James e Dwyane Wade, mas a parceria não funcionou por muito tempo. Então, o Cavs enviou Wade ao Miami Heat na trade deadline de 2018 da NBA, enquanto a equipe de Ohio fazia outras trocas. Na verdade, era apenas para devolver o grande nome da história de Miami.

Wade encerrou sua carreira na temporada seguinte pelo Heat, como deveria ser.

2016

Dois anos antes, o Cavs trocou o brasileiro Anderson Varejão para o Portland Trail Blazers. Varejão não jogou por lá e foi para o Golden State Warriors. E foi justamente em uma época em que Cavaliers e Warriors disputavam finais em anos consecutivos.

No entanto, naquela temporada, a equipe de Ohio venceu. O Cavs até ofereceu a ele o anel de campeão, mas ele recusou. Pouco tempo depois, o Warriors ficou com o título, mas Varejão já havia saído. Só que Golden State fez o mesmo que Cleveland e deu ao pivô o seu mimo.

Anos depois, Varejão voltou ao Cavaliers, em 2020/21 para encerrar sua carreira em Cleveland. Foram apenas cinco jogos de despedida. Mas mesmo em poucos minutos (36 no total), ele fez 13 pontos e pegou 20 rebotes.

2015

Assim como o Cavaliers fez anos depois, o Brooklyn Nets enviou Kevin Garnett ao Minnesota Timberwolves para ele encerrar sua carreira por lá. É bem verdade que Garnett ainda jogou mais uma temporada, mas vale o registro.

2012

A trade deadline da NBA de 2012 contou com dois brasileiros em trocas. Enquanto Leandro Barbosa deixou o Toronto Raptors pelo Indiana Pacers, Nenê saiu do Denver Nuggets para o Washington Wizards.

Leandrinho, que foi campeão no Warriors, teve no Suns sua melhor passagem. Mas em 2012, ele não tinha mais o mesmo espaço dos tempos de Phoenix.

Por outro lado, Nenê fez história no Nuggets e foi muito importante até na comunidade de Denver. Chegou a ter escola de português. Mas mesmo no Wizards, o brasileiro foi bem, onde ficou por quase cinco anos.

2011

Aqui, aconteceu algo importante para a história da NBA. O Los Angeles Clippers mandou Mo Williams e Jamario Moon, além de uma escolha de primeira rodada de 2011 para o Cleveland Cavaliers por Baron Davis. Mas sabe o que virou aquela pick?

Kyrie Irving.

2008

Na calada da trade deadline da NBA de 2008, uma das trocas que todo mundo se surpreendeu. Isso porque o Chicago Bulls mandou Ben Wallace para o Cleveland Cavaliers. O detalhe é que a negociação só foi divulgada meia hora depois, mas explicaram na época que a troca já estava feita e só precisava da aprovação da liga. Por isso, acabou demorando um pouco mais que o normal.

2003

O Detroit Pistons estava em busca de um ala-pivô para fazer dupla com Ben Wallace. Mas o alvo do time tinha acabado de sair em outra negociação: Rasheed Wallace. O Portland Trail Blazers negociou Rasheed ao Atlanta Hawks dias antes.

Wallace até jogou pelo Hawks, mas foi uma partida apenas. Na sequência, ele foi para o Pistons, onde formou uma das melhores duplas defensivas dos últimos tempos. Foram campeões em 2003/04 e perderam na decisão para o San Antonio Spurs em 2004/05.

2001

Algo similar aconteceu dois anos antes, mas terminou com uma final de NBA. O Atlanta Hawks mandou Dikembe Mutombo e Roshown McLeod para o Philadelphia 76ers por Theo Ratliff, Toni Kukoc, Nazr Mohammed e Pepe Sanchez.

Mutombo ajudou Allen Iverson a fazer aquele Sixers brigar pelo título contra o Los Angeles Lakers de Shaquille O’Neal, Kobe Bryant e Phil Jackson. Não venceu, mas chegou perto.

1997

Tem como um jogador sair em trocas por quatro vezes na trade deadline da NBA? Bem, aqui é um caso. Chris Gatling, um ala-pivô que não era exatamente um grande nome na liga, vivia saindo de time para time.

No entanto, a temporada 1996/97 parecia diferente para Gatling. Afinal, ele foi ao All-Star Game de 1997 no dia 9 de fevereiro jogando pelo Dallas Mavericks. Vá lá, só conseguiu a vaga por conta de várias dispensas, mas foi.

O que o Mavs deu a ele como prêmio?

Uma troca, 11 dias depois.

Além daquele ano, Gatling saiu em trocas na NBA em outras três vezes na trade deadline: 1996, 1999 e 2000. Mas no total, ele esteve em oito negociações na carreira.

1994

O Atlanta Hawks trocou Dominique Wilkins para o Los Angeles Clippers por Danny Manning. Uma surpresa para a época, pois Wilkins era ainda o grande nome daquela equipe. Ficou só até o fim daquela temporada em Los Angeles.

Mas aquela trade deadline também marcou um fato importante. Foi quando o Utah Jazz recebeu Jeff Hornacek em troca com o Philadelphia 76ers. Anos depois, Hornacek foi parte importante para levar o Jazz às finais da NBA duas vezes consecutivas.

Não venceu, pois do outro lado tinha um tal de Michael Jordan.

Por fim, não aconteceu exatamente na trade deadline, mas dez dias antes.

O Houston Rockets recebeu Clyde Drexler do Portland Trail Blazers com Tracy Murray por Otis Thorpe, Marcelo Nicola e uma escolha de Draft.

O Rockets, que foi campeão em 1993/94, venceu mais uma vez em 1994/95 com Drexler fazendo dupla ao lado de Hakeem Olajuwon.

1988

Na trade deadline de 1988, Phoenix Suns e Cleveland Cavaliers fizeram uma grande troca. Enquanto o Suns recebeu Kevin Johnson, Tyrone Corbin e Mark West, o Cavs ficou com Larry Nance e Mike Sanders.

Vale lembrar que KJ foi All-Star três vezes e fez dupla, ainda que por pouco tempo, com Jason Kidd. Ah, aquele time do Suns de 1996/97 ainda tinha um calouro Steve Nash.

