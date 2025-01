A cláusula de vetar troca no contrato de Bradley Beal é um dos assuntos mais polêmicos da NBA. Mas não é só o ala-armador do Phoenix Suns que possui a opção de vetar sua própria saída. O outro caso mais notório é LeBron James, que também possui a claúsula, mas há outros jogadores que podem dizer não para serem trocados.

Cláusulas de veto em troca são raras na NBA, pois um jogador precisa atender a vários critérios para poder recebê-la. Além disso, mesmo aqueles que se tornam elegíveis podem não ter influência para exigir uma cláusula assim, já que isso limita sua equipe em futuras negociações.

Para ser elegível a negociar uma cláusula de não troca, um jogador deve ter pelo menos oito anos na NBA e deve ter passado ao menos quatro anos com sua equipe atual. Ele também deve estar assinando um contrato como agente livre, e não uma extensão.

Pela primeira vez em sete anos, vários jogadores terão cláusulas de veto em troca em seus contratos. Além de Bradley Beal, que obteve sua cláusula de “não troca” da NBA ao assinar seu contrato atual em 2022, com o Washington Wizards, LeBron James negociou uma cláusula igual em seu novo acordo com o Los Angeles Lakers.

A última vez que mais de um jogador teve uma cláusula real de proibição de troca em seu contrato foi na temporada 2017/18. Na época, três jogadores – LeBron (ainda como jogador dos Cavaliers), Dirk Nowitzki e Carmelo Anthony – tinham esse tipo de acordo.

Embora Beal e James sejam os únicos jogadores com cláusulas explícitas de proibição de troca em seus contratos atuais, há vários outros que terão essa opção de proibição de troca em 2024/25, permitindo que vetem trocas durante o ano da liga.

Um jogador que assina com sua equipe anterior por um contrato de um ano – ou um contrato de dois anos com uma opção de renovar – recebe proteção contra trocas, a menos que ele concorde em abrir mão dessa proteção ao assinar o contrato. Esse grupo não inclui jogadores com contratos two-way, mas inclui jogadores que aceitam ofertas qualificatórias padrão de um ano.

Ademais, um jogador que assina uma offer sheet e tem essa oferta igualada por sua equipe anterior como agente livre restrito também pode vetar uma troca por um ano inteiro.

Quem pode vetar as trocas?

Os jogadores que se qualificam para isso são Bol Bol, do Phoenix Suns, Vlatko Cancar, do Denver Nuggets, Seth Curry, do Charlotte Hornets, Luka Garza, do Minnesota Timberwolves e James Harden, do Los Angeles Clippers. Ademais, James Johnson, do Indiana Pacers, DeAndre Jordan, do Nuggets, Luke Kennard, do Memphis Grizzlies e Luke Kornet, do Boston Celtics. Além disso, Damion Lee, do Suns, Kyle Lowry, do Philadelphia 76ers e Trendon Watford, do Brooklyn Nets.

Além disso, esses outros jogadores estavam elegíveis para a claúsula de vetar troca, mas decidiram revogá-la em seus contratos. Precious Achiuwa, do New York Knicks, Charles Bassey, do San Antonio Spurs e Gary Harris, do Orlando Magic. Além disso, Aaron Holiday, do Houston Rockets, Keon Johnson, do Nets, Alex Len, do Sacramento Kings, Sandro Mamukelashvili, do Spurs e Markieff Morris, do Dallas Mavericks. Para fianlizar, então, Kelly Oubre, do Sixers, Garrett Temple, do Toronto Raptors, Tristan Thompson, do Cavs, e Moritz Wagner, do Magic.

