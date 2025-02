Após troca, Bulls dispensa dois jogadores do elenco

Na noite do domingo (2), o Chicago Bulls negociou Zach LaVine, finalmente colocando um ponto final nos rumores. No entanto, a equipe ficou com 17 atletas após o acordo, já que adquiriu Tre Jones, Zach Collins e Kevin Huerter. O limite da NBA são 15 por equipe. Então, após a troca, foram dispensados do elenco do Bulls os jogadores Torrey Craig e Chris Duarte.

Craig tinha médias de 6.9 pontos e 2.8 rebotes por jogo, em apenas 12 minutos por noite. O ala, visto como um bom defensor, também tem 42.9% de aproveitamento de três pontos. Dessa forma, deve conseguir um novo time no mercado de agentes livres.

Já Duarte, tinha apenas 4.4 minutos por jogo. Suas médias eram de 2.1 pontos e 1.2 rebotes. O ala não conseguiu se firmar na rotação do Bulls, e uma saída eventual era esperada. Ao todo, tem 177 jogos de NBA na carreira. Na temporada 21/22, chegou a jogar 28 minutos por noite com o Indiana Pacers.

Publicidade

Após as mudanças, a expectativa de Bobby Marks, da ESPN, é de que o Bulls jogue com Lonzo Ball, Coby White, Josh Giddey, Patrick Williams e Nikola Vucevic.

Leia mais!

Além disso, é provável que Chicago negocie Vucevic, segundo Sam Amick, do The Athletic. O pivô tem 18.9 pontos e 10.1 rebotes por jogo, com aproveitamento de quase 40% da linha de três pontos. Sendo um bom arremessador de três e com jogo refinado ao redor do aro, o montenegrino pode parar em um time que disputa pelos playoffs. Um dos interessados, aliás, é o Golden State Warriors.

Publicidade

O Bulls trocou Zach LaVine após meses de tentativas frustradas de “se livrar” do jogador. Embora a temporada de LaVine fosse boa com 24 pontos por jogo, 4.9 assistências e 4.5 rebotes, Chicago mira um processo de reconstrução. Então, ter o ala jogando tão bem atrapalhava isso. Ademais, trocá-lo enquanto vinha tendo grande temporada, em seu “valor máximo”, era o objetivo da equipe. O mesmo vale para Vucevic.

Os jogadores dispensados do elenco do Bulls após a troca, Craig e Martin, devem mirar novos times ainda nessa temporada, já que agentes livres podem ser assinados até 1 de março.

Além de receber Huerter, Jones e Collins, a equipe também recebeu sua própria escolha de primeira rodada de 2025. Assim, fica livre para o tank. Outros jogadores como Lonzo Ball também podem sair até dia 6 de fevereiro, data final para trocas na NBA.

Publicidade

Embora o Bulls tenha tentado montar times fortes nos últimos anos, o sucesso nas quadras não foi alcançado. Vucevic, LaVine e DeMar DeRozan, que saiu na última intertemporada, não conseguiram levar o time a grandes patamares.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA