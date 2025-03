Pai de Luka Doncic reage a comparações com Drazen Petrovic

Desde o início da carreira, Luka Doncic viu o seu nome ser colocado ao lado do lendário Drazen Petrovic. O esloveno é um dos grandes talentos a saírem do basquete europeu para a NBA, assim como o ídolo croata. Mas o que começou como projeção virou uma comparação nos últimos anos. Uma comparação que, a princípio, o pai do astro do Los Angeles Lakers não gosta.

“Para começar, Drazen é único. Ele é uma lenda do basquete. Luka, então, ainda está longe dele e do seu legado. Mas eu creio que está no caminho certo para construir a própria história dentro do esporte. Por isso, não compararia ambos. Acho que a única comparação possível é que são dois dos melhores jogadores dos seus tempos. E só isso”, avaliou Sasa Doncic, em entrevista à rede HRT.

Os paralelos entre Doncic e Petrovic são comuns desde antes do draft da NBA. Analistas famosos como Fran Fraschilla, por exemplo, citavam as semelhanças entre ambos. Mas, na entrevista com Sasa, tudo começou quando o jornalista fez uma pergunta polêmica. Questionou se o armador do Lakers já havia superado o ex-atleta do Brooklyn Nets. Na visão do pai de Luka, essa é uma forma equivocada de apreciar ambos.

“Nós perdemos tempo, muitas vezes, quando ficamos presos a essas comparações. Eu estou feliz, antes de tudo, por ver um jogador europeu mostrando ao mundo a nossa qualidade. É a prova de que seguimos jogando um basquete do mais alto nível nesse continente. Não importa se Luka foi melhor do que Drazen ou o contrário”, concluiu o ex-jogador de basquete.

Exemplo

As comparações de Luka Doncic com Drazen Petrovic sempre soaram como algo natural. Não são jogadores de características tão semelhantes, mas talentos que surgem de um background de basquete parecido. Jogam com a mesma mentalidade, em síntese. Não por acaso, um foi exemplo para o outro. Em 2018, o jovem ala-armador admitiu que tinha o falecido ídolo como uma de suas inspirações.

“Drazen foi um jogador incrível. Era espetacular. E, além disso, todos que o conheceram dizem que era um ótimo ser humano. Pegaria tudo do seu jogo, se pudesse, e incluiria em meu repertório. Diria que, em particular, o arremesso de três pontos. Gostaria de pegar isso porque parecia que ele simplesmente não errava”, contou o ala-armador, ainda antes de estrear na NBA.

A exaltação, dentro do possível, foi retribuída. O irmão de Petrovic, Alexsandar, fez vastos elogios a Doncic na mesma época. “É incrível ver um garoto jogar assim, antes de tudo. Faz tempo que não havia um jogador na Europa já tão completo, atlética e mentalmente, tão jovem. Está em um patamar único entre os talentos que surgiram em nosso continente nos últimos 15 anos”, disse o ex-técnico da seleção brasileira.

Nova fase

Doncic, aliás, entrou em uma nova e inesperada fase na carreira nas últimas semanas. Ele foi o protagonista de uma das trocas mais chocantes da história da NBA, em uma decisão controversa do Dallas Mavericks. Para os texanos, por enquanto, se livrar do astro revelou-se um desastre. E, de acordo com Sasa, o filho está aclimatado no Los Angeles Lakers.

“Eu sinto que a turbulência acabou para Luka. Tudo está se acalmando aos poucos e, assim, Dallas se torna uma ‘página virada’. Dá para ver quando ele entra em quadra com o uniforme roxo e dourado que isso ficou para trás. Ele já voltou a jogar em Los Angeles com a mesma excelência de Dallas e da seleção eslovena”, garantiu o pai do craque.

