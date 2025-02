Jornalista indica Jaylen Brown como “culpado” por troca de Luka Doncic

A boa marcação em Luka Doncic foi uma das razões que pesaram para Jaylen Brown ser eleito MVP das finais do ano passado. Mas os reflexos desse confronto foram muito além da votação do troféu. Segundo Marc J. Spears, da ESPN, o ala do Boston Celtics plantou uma semente de dúvida na cabeça da direção do Dallas Mavericks. E, assim, motivou uma das trocas mais bombásticas da história da NBA.

“Todo mundo fala sobre o desempenho ofensivo de Jaylen, antes de tudo. Mas esse cara também é a razão pela qual Luka foi trocado em Dallas. Ele simplesmente o anulou nas finais. Fez da sua vida um inferno no ataque porque marcava quadra inteira e não dava espaço por um segundo. Foi isso que fez questionarem Luka como o líder da equipe”, contou o jornalista, em entrevista ao podcast de Cedric Maxwell.

O Mavericks negociou Doncic com o Los Angeles Lakers antes da trade deadline, em uma negociação conduzida em total sigilo. Como resultado, a notícia foi um choque para fãs, jogadores e até executivos rivais. Os torcedores texanos acusam o GM Nico Harrison de ter tomado uma decisão impulsiva e destrutiva para o futuro da franquia. Spears, no entanto, garante que foi uma medida bem pensada desde junho passado.

“Depois daquela série, muita gente começou a questionar se Luka pode liderar um time campeão. Lá dentro, por exemplo, as pessoas passaram a prestar mais atenção se ele estava em forma ou não. Então, não é exagero dizer que Luka ainda estaria em Dallas se não fosse por Jaylen e pelo que aconteceu nas finais. Tudo pesou”, sentenciou o experiente repórter.

Los Angeles

Ligar a troca de Luka Doncic às atuações contra Jaylen Brown nas finais pode parecer um pouco drástico. Mas Spears é uma fonte de informações confiável. Além de ser um jornalista experiente de alta credibilidade, ele também conhece o GM do Mavericks há muito tempo. Por isso, acha que a chance do dirigente ter agido só por impulso e com poucos argumentos é mínima.

“Eu conheço Nico muito bem e, por isso, garanto que não faz as coisas por fazer. Acho que há mais detalhes nessa história que não sabemos. E acho que estão tentando ser políticos ao não revelar certas coisas, mas vamos ver como as coisas vão evoluir para Luka em Los Angeles. Afinal, tudo ganha uma amplitude muito maior em uma cidade assim”, alertou o jornalista.

Atuar em um grande centro, a princípio, é uma experiência diferente para um atleta da NBA. E, aos poucos, Spears crê que Doncic vai começar a notar a mudança. “Luka é um fenômeno ofensivo. E, mais do que isso, o tipo de showman que o Lakers gosta de ter. No entanto, você vê mais vídeos dos seus ‘piores momentos’ na marcação na internet também. É o efeito de Los Angeles”, reforçou.

Várias razões

É claro que apontar Jaylen Brown como único motivo para a troca de Luka Doncic seria leviano. Mas o confronto expôs problemas que se “amontoavam” na franquia, mas não estavam em evidência. E o tempo só tratou de fazê-los crescer. Todo mundo já sabia, por exemplo, da questão física do astro esloveno. Spears, no entanto, garante que a situação era muito maior do que isso.

“Eu acho que a organização queria que fosse um melhor líder, profissional e colega de elenco. As pessoas focaram muito na questão da forma física, mas a questão era bem maior. Não sei se realmente queriam ele por lá, no fim das contas. Se vocês acharem alguém da direção da franquia e perguntar o motivo, acho que existiam várias razões para essa troca”, finalizou Spears.

