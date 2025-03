Segundo técnico, Lakers melhorou após troca por ala

Nem sempre a chegada de um astro é o que muda uma equipe na NBA. No Los Angeles Lakers, por exemplo, o técnico JJ Redick acredita que foi a troca pelo ala Dorian Finney-Smith que mudou a temporada da franquia. Ao repórter Erick Slater, o treinador revelou como a chegada do jogador mudou a energia do elenco.

“Acho que o nível de resistência, a comunicação e o espírito de querer defender mudaram. Acho que os caras responderam bem a quem ele é como jogador, companheiro de equipe e pessoa”, destacou Redick sobre o ala.

Finney-Smith chegou ao Lakers em troca com o Brooklyn Nets. Pelo ala, o time de Los Angeles enviou D’Angelo Russell, Max Lewis e três escolhas de segunda rodada. Desde então, o jogador tem médias de 6.7 pontos, 3.6 rebotes e um roubo de bola por jogo pela franquia.

Publicidade

O impacto de Finney-Smith, no entanto, não vem do ataque, mas, sim, da defesa. Em especial, desde a saída de Anthony Davis. Sem o ala-pivô, o ex-Nets se juntou a LeBron James para melhorar a defesa angelina. Antes do All-Star, por exemplo, o rating defensivo era 113.9, sendo o 17º da NBA. Porém, nos últimos 15 jogos, é de 108.9, sendo o segundo melhor no período.

Desde o negócio pelo jogador, assim, o Lakers tem 19 vitórias em 27 jogos. Nos últimos 15 jogos, enquanto isso, são 11 triunfos. Por isso, o técnico do Lakers acredita que o ala conseguiu se adaptar rapidamente após a troca, sendo tão importante quanto Luka Doncic, que chegou em negócio com o Dallas Mavericks.

Publicidade

“Ele simplesmente se encaixou. Nossa temporada mudou. A energia e o espírito do nosso grupo mudaram quando o contratamos. Então, ele tem sido enorme para nós”, completou Redick.

Leia mais!

A confiança de Redick no ala do Lakers, aliás, é antiga. Na época da troca, ele destacou como Finney-Smith poderia colaborar com o time angelino. Os rumores da época, inclusive, apontavam que o técnico teria pedido o jogador, uma vez que eles jogaram juntos no Mavericks em 2022.

Publicidade

“Dorian Finney-Smith é um cara que tenho que destacar, porque adoro vê-lo jogar. Ele faz tantas coisas que não aparecem nas estatísticas. É um jogador incrível que pode se encaixar em qualquer time da NBA. Acho ele extremamente valioso, um grande defensor, dedicado e sempre faz as jogadas certas”, afirmou o técnico, na época da troca.

Com o ala em boa fase, o Lakers ocupa a terceira posição do Oeste. Assim, a franquia é uma das favoritas ao título da NBA em 2024/25.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA