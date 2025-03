Stephen Curry retorna de lesão e Warriors volta a vencer

Após ficar fora dos dois últimos jogos com uma lesão pélvica, Stephen Curry retornou às quadras e o Golden State Warriors voltou a vencer. A equipe havia perdido as partidas sem o camisa 30, mas superou o New Orleans Pelicans nessa sexta-feira (28) por 111 a 95. Assim, a franquia segue firme na disputa por uma das duas vagas diretas finais dos playoffs. Principais concorrentes do Warriors, Los Angeles Clippers e Minnesota Timberwolves também venceram na rodada.

Em 34 minutos, o armador anotou 23 pontos, seis assistências, quatro rebotes e três roubos de bola. Ele liderou o time em pontuação, passes decisivos e roubadas no jogo. Por outro lado, não esteve tão eficiente nos arremessos. Afinal, Curry acertou sete dos 21 arremessos de quadra e cinco das 16 bolas de três. Mesmo assim, enquanto esteve na quadra, a equipe de San Francisco superou New Orleans por dez pontos.

Seu grande momento no jogo ocorreu no segundo quarto. Após um começo ruim do Warriors, que chegou a sair perdendo por 14 a 2 para o Pelicans, Curry anotou 13 pontos e converteu três bolas de fora só no segundo período. Quente, ele acertou alguns arremessos importantes em um placar bem apertado.

Nos outros períodos somados, no entanto, acertou apenas dois de 13 arremessos. Isso incluiu um último quarto bem ruim, em que marcou apenas dois pontos e errou todos os seis arremessos que tentou. Foi a hora do coletivo de Golden State funcionar, com bons momentos de Jimmy Butler, Quinten Post, Brandin Podziemski, Draymond Green e Buddy Hield.

Além deles, Jonathan Kuminga também foi um destaque. Assim, o jovem saiu do banco e contribuiu com 16 pontos, sete rebotes e três assistências.

Atuando por 16 minutos, o brasileiro Gui Santos anotou cinco pontos, dois rebotes, uma assistência e um roubo de bola. Um dado positivo para o ala é que, enquanto esteve na quadra, o Warriors superou New Orleans por 15 pontos. Gui foi o segundo melhor no quesito durante a partida, só atrás de Draymond Green.

Curry havia tido uma longa sequência de jogos, não perdendo nenhum duelo desde 29 de janeiro. Então, há pouco mais de dez dias, ele foi poupado contra o Milwaukee Bucks. Mesmo assim, o Warriors venceu o duelo. Então, o craque voltou no jogo seguinte contra o Toronto Raptors, mas teve uma queda assustadora durante a partida e acabou sendo descartado para o restante do embate.

Essa lesão fez Curry perder os dois últimos duelos, contra Atlanta Hawks e Miami Heat. Dessa vez, porém, a equipe de San Francisco foi derrotada em ambos os jogos.

Após a vitória do Warriors sobre o Pelicans, Stephen Curry relembrou uma lesão semelhante que teve em 2021.

“Vocês devem se lembrar que eu caí também em 2021 contra o Houston Rockets. Aquela foi bem mais grave do que essa. Na hora que aconteceu, eu me assustei um pouco, mas ao longo dos dias fui ficando melhor. No fim, estou feliz por voltar a jogar”, afirmou o craque.

Agora, o Warriors ocupa o sétimo lugar do Oeste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. A campanha é idêntica à do Clippers, mas Golden State perde nos critérios de desempate.

New Orleans focado no Draft

Se o Warriors de Stephen Curry segue na briga para avançar diretamente aos playoffs, o Pelicans está focado em obter uma boa escolha de Draft.

A lista de desfalques é grande, como foi ao longo de quase toda a campanha. Afinal, Zion Williamson, CJ McCollum, Dejounte Murray, Herb Jones, Trey Murphy e BJ Boston estão afastados. A maioria já está descartada para o resto de 2024/25, enquanto outros não têm atuado regularmente.

Zion, por exemplo, ficou de fora dos últimos quatro jogos do time por uma lesão nas costas. Ele não foi vetado para o resto da campanha, mas não joga há alguns dias. McCollum também perdeu seu segundo duelo seguido por conta de uma contusão no pé direito. Já Murray, Jones e Murphy estão fora do restante da temporada.

Apesar de ter um time alternativo em quadra, New Orleans competiu. Afinal, a equipe chegou a liderar por 12 pontos. Também entrou no quarto decisivo com apenas um ponto de desvantagem. Destaque para os 18 pontos de Bruce Brown e o duplo-duplo do calouro Yves Missi (12 pontos e dez rebotes). Ainda assim, a equipe foi derrotada por 16 pontos pelo Warriors, no jogo que marcou o retorno de Stephen Curry após lesão.

Com 20 triunfos em 74 partidas, o Pelicans tem a quarta pior campanha da NBA, acima apenas de Washington Wizards, Charlotte Hornets e Utah Jazz.

(42-31) Golden State Warriors 111 x 95 New Orleans Pelicans (20-54)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 23 4 6 3 0 Jimmy Butler 18 10 4 1 0 Jonathan Kuminga 16 7 3 1 0 Quinten Post 15 6 2 0 0 Buddy Hield 11 3 3 1 0

Três pontos: 13-55; Curry: 5-16

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Bruce Brown 18 7 1 2 2 Yves Missi 12 10 0 0 1 Keion Brooks 11 3 1 0 0 Jeremiah Robinson-Earl 11 2 2 1 0 Jose Alvarado 10 3 4 0 1

Três pontos: 7-23; Brooks: 2-2

