Steve Kerr faz comparação ousada sobre jogadores do Warriors

O Golden State Warriors vive boa fase desde a trade deadline da NBA e o técnico Steve Kerr fez uma comparação ousada de uma dupla de jogadores de sua equipe. De acordo com o treinador, há similaridades entre Draymond Green e Jimmy Butler e Scottie Pippen e Michael Jordan, dupla que venceu seis títulos pelo Chicago Bulls nos anos 1990. Kerr foi, aliás, parceiro deles em três títulos.

Perguntado sobre quem ele acha que sua dupla parecia, o técnico foi enfático na resposta. “Pippen e Jordan”, disse Kerr. “Uma combinação incrível de inteligência e atletismo, aliada à versatilidade. Então, com certeza há algo disso”.

Butler e Green compartilham várias características, como a intensidade em quadra, que leva a um jogo físico, e um aspecto mental voltado para fazer “qualquer coisa para vencer”, como o ex-jogador do Miami Heat mencionou.

“Dois vencedores que fariam qualquer coisa para ganhar”, disse Butler à ESPN. “Ele não se importa nem um pouco com o sucesso pessoal. Ele só quer ganhar o título. E eu também, só quero vencer. Então, não dou a mínima para mais nada. Eu e Green nunca vamos nos desentender. É isso que as pessoas continuam ignorando. Elas acham que a gente vai sair no soco. Não vamos. Porque tudo o que queremos é vencer”.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Steve Kerr e alguns jogadores do Warriors, como Stephen Curry, tinham dúvidas sobre o encaixe de Butler no vestiário da equipe antes da troca. O maior ponto, inclusive, seria justamente como ele iria interagir com Green. Os dois são conhecidos por cobrarem bastante de seus companheiros.

No entanto, até aqui, tudo tem funcionado bem. Golden State tem 16 vitórias em 19 jogos com Butler em quadra, e o jogador mudou a equipe. Suas médias são de 17.3 pontos, 6.3 assistências e 6.1 rebotes. Além disso, vai bem na defesa, tornando a franquia uma das melhores da liga no quesito.

Desde sua chegada, o time foi da décima colocação para a sexta. Hoje, portanto, está na briga pela ida direta aos playoffs.

