Warriors perde jogador às vésperas dos playoffs da NBA

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Golden State Warriors perdeu um jogador importante da rotação às vésperas dos playoffs da NBA. Isso porque Gary Payton sofreu uma lesão no ligamento do polegar. Ainda segundo o jornalista, não há previsão para o retorno do ala-armador.

O jogador do Warriors sofreu a lesão na derrota para o Miami Heat na terça-feira (25) e preocupa para os playoffs da NBA. Payton começou a partida como titular, atuou por 20 minutos e anotou quatro pontos, sete rebotes e duas assistências. Na atual temporada, foram 58 jogos disputados, sendo 11 no quinteto inicial.

Portanto, é a temporada com mais jogos como titular desde 2021/22, quando começou 16 vezes. Da mesma forma, é a segunda campanha com mais partidas de sua carreira. O jogador ganhou ainda mais espaço na rotação com as lesões do Warriors. A última, aliás, de Stephen Curry, que não enfrentou o Heat.

Conhecido por seu empenho defensivo, o jogador de 32 anos é um dos nomes de confiança do técnico Steve Kerr. Inclusive, ele deixou o time para se juntar ao Portland Trail Blazers em 2022/23, mas retornou para San Francisco na mesma campanha. Vale lembrar que ele foi campeão com o Warriors em 2022.

Com 41 vitórias e 31 derrotas na temporada, Golden State ocupa a a sétima posição da Conferência Oeste. Apenas uma à frente da zona do play-in. Então, o time ainda corre riscos de não se classificar direto aos playoffs da NBA. Isso porque há outros dois times com 41 triunfos: Los Angeles Clippers (sexto) e Minnesota Timberwolves (sétimo).

Aliás, Warriors e Clippers se enfrentam na última rodada da fase regular. Ou seja, a partida pode valer vaga direta no Oeste.

Enquanto Steve Kerr “ganhou” a preocupação com Payton, ele pode ter o reforço de Curry. Afinal, o astro deve retornar às quadras no próximo jogo do time, contra o New Orleans Pelicans, na sexta-feira (28). Sem o principal jogador do elenco, a equipe não foi bem. Nos dois jogos sem o camisa 30, foram duas derrotas.

Mas, antes, a sequência era boa. Desde a chegada de Jimmy Butler, o time tem 16 vitórias em 20 jogos e voltou a brigar pela vaga direta à pós-temporada.

