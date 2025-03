Jornalista dá boa notícia sobre volta de Stephen Curry ao Warriors

De acordo com Shams Charania, da ESPN, a volta de Stephen Curry ao Golden State Warriors pode estar próxima. Isso porque o astro viajou para Flórida para se juntar à equipe que enfrenta o Miami Heat, na terça-feira (25). Ainda segundo o jornalista, o armador passará por avaliação nas horas que antecedem o jogo para saber se estará apto a entrar em quadra.

“Stephen Curry está viajando para se juntar ao Warriors em Miami. Então, seu status para o jogo de terça-feira contra o Heat depende da resposta ao tratamento de seu hematoma pélvico nos próximos dois dias. Golden State está no segundo jogo de uma viagem de seis jogos”, publicou Charania.

Curry sofreu a lesão na vitória do Warriors sobre o Toronto Raptors por 117 a 114. Com três minutos para o fim do terceiro quarto, ele caiu em quadra e não retornou ao jogo. Segundo o técnico Steve Kerr, o armador sentiu dores na região pélvica e foi encaminhado para os exames. Assim, foi constatado o problema que o tirou da derrota para o Atlanta Hawks no sábado.

Ainda de acordo com a ESPN, o treinador se mostrou confiante que a volta de Stephen Curry aconteceria durante a viagem do Warriors para seis jogos fora de casa. Como resultado, ele se juntou ao elenco em Miami.

Vale lembrar que o duelo contra o Heat marcará o reencontro de Jimmy Butler com seu ex-time. Portanto, será a primeira vez que o astro vai jogar contra a equipe que defendeu por mais de cinco temporadas. Então, Kerr revelou que isso motiva Curry a querer atuar nesta terça-feira.

“Não há dúvidas que ele quer estar lá por Jimmy. Isso é uma das coisas que eu amo sobre Stephen. Ele sempre está lá para apoiar os seus companheiros”, disse o técnico.

Após o confronto contra o Heat, o Warriors ainda jogará fora de casa contra New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers.

O time de San Francisco vive grande fase desde a chegada de Butler e chegou a emendar seis vitórias seguidas. No entanto, perdeu para o Denver Nuggets no dia 17 de março. Depois, se recuperou com dois triunfos, até voltar a perder para o Hawks sem Curry. A sequência de partidas fora de casa podem ser cruciais para a posição da equipe na tabela.

Afinal, o Warriors ocupa a sexta posição da Conferência Oeste com 41 vitórias em 71 jogos. Ou seja, tem dois triunfos a menos que Grizzlies e Lakers. Enquanto isso, tem a mesma campanha que o Minnesota Timberwolves e uma vitória a mais que o Los Angeles Clippers, que é o oitavo colocado.

