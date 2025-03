Para Victor Oladipo, Stephen Curry é melhor jogador da história

Victor Oladipo é um admirador de Stephen Curry. Fora da NBA, o ex-jogador do Indiana Pacers admite que o astro é responsável por uma mudança histórica no basquete. Portanto, considera o ídolo do Golden State Warriors como o melhor jogador da história.

“Eu considero Stephen Curry o melhor de todos os tempos. Ele mudou por completo o jogo. Eu já tive que marcá-lo e é algo diferente. Ele mudou o jogo de uma forma tão drástica que agora os caras tentam 50 arremessos por jogo. E isso é só por causa dele. Só isso”, disse Oladipo.

A fala de Oladipo sobre Curry aconteceu durante uma conversa com Quinn Cook. Antes do ex-NBA, o armador, que jogou no Warriors, comentava que o camisa 30 é o maior armador de todos os tempos. Porém, depois da fala do colega de basquete, o ex-Golden admitiu que ele “não exagerou”.

E, de fato, Stephen Curry promoveu uma mudança histórica na NBA. Enquanto é reconhecido como o maior arremessador de todos os tempos, ele forçou um estilo de jogo que jamais havia sido praticado na liga. Em 2014/15, por exemplo, primeira temporada do astro como MVP, o Houston Rockets liderou em tentativas do perímetro, com 32.7.

Dez anos depois, o topo é do Boston Celtics, que tenta 48.2 arremessos de três por jogo. É mais da metade das tentativas totais do time em 2024/25, entre dois e três pontos. O lanterna na estatística, o Denver Nuggets, tenta 31.9 vezes do perímetro. Ou seja, quase o mesmo que o líder do passado.

Neste mesmo recorte, Stephen Curry se estabeleceu como a cara das cestas de três pontos. Na atual temporada, por exemplo, ele chegou a 4 mil cestas do perímetro na carreira. O segundo colocado, James Harden, enquanto isso, tem 3.144.

Assim, Victor Oladipo entende que Stephen Curry promoveu algo inédito na NBA. Algo que, por exemplo, Michael Jordan e LeBron James não foram capazes. Portanto, para o ex-Indiana Pacers, o ídolo do Warriors é quem merece o título de GOAT do basquete.

“Eu tenho que te considerar um dos maiores se você muda o jogo desse jeito. Se você muda a forma como jogamos como um todo, cara”, finalizou Victor Oladipo.

