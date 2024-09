“Bam Adebayo nunca ter sido defensor do ano é um crime”, dispara ex-jogador da NBA

Só um jogador fez parte de um dos quintetos ideais de defesa da liga nas últimas cinco temporadas. Mas, curiosamente, ele nunca ganhou o prêmio principal. Bam Adebayo é um dos grandes injustiçados quando se avalia a escolha de defensor do ano na NBA. O próprio atleta, aliás, já disse se considerar assim. O ex-jogador Caron Butler também acredita que o pivô do Miami Heat passou da hora de ser reconhecido.

“Quando falamos sobre versatilidade e jogadores ativos nos dois lados da quadra, é um crime que Bam nunca tenha vencido esse prêmio. Várias estatísticas já o indicam entre os melhores da liga, mas a observação a olho nu é impressionante também. Tente ver, por exemplo, o esforço que os adversários tem para conseguir bons arremessos contra esse cara. É incrível”, elogiou o ex-ala, em entrevista à rádio Sirius XM.

É claro que Butler não é a pessoa mais imparcial para discutir a qualidade de Adebayo. O jogador aposentado, afinal, integra a comissão técnica de Erik Spoelstra no Heat. Assim, trabalha todos os dias com o pivô. Mas, ao mesmo tempo, traz a visão única de alguém que acompanha os seus treinos e jogos de muito perto. Com essa vivência, ele garante que qualquer atleta da liga adoraria atuar ao lado do astro de Miami.

“As calorias que jogadores de qualquer posição gastam para pontuar em cima de Bam é emblemática. Nada é fácil para ninguém contra esse cara. Ele é diferente, nesse sentido. E, acima de tudo, pode perguntar para qualquer jogador que já atuou ao seu lado se não adoraria fazê-lo de novo. Todos, certamente, vão dizer que sim. Pois Bam vence jogos para você na defesa”, concluiu o campeão da NBA em 2011.

Mudança de critérios

Percebe-se há tempos que ser eleito melhor defensor da NBA virou uma questão pessoal para Bam Adebayo. O astro se mostra indignado com a falta de reconhecimento ao seu trabalho defensivo ano após ano. As suas declarações ganham o apoio de profissoinais não só do Heat, mas de outras equipes da liga. Mas, quando o assunto é o troféu Hakeem Olajuwon, sente que luta contra critérios flutuantes.

“Um armador, um pivô e um ala-pivô já ganharam esse prêmio contra mim. Acho que os critérios mudam quando o assunto sou eu. Afinal, atuo com vários atletas que não foram nem draftados e temos uma das cinco melhores defesas da liga. Outros caras, enquanto isso, têm vários astros e atletas de times ideais em seus elencos. O que mais preciso fazer?”, questionou o dono de dois ouros olímpicos.

Mas quem é o culpado por Adebayo ser constantemente esnobado? Ele aponta o dedo, antes de tudo, para a mídia. “A imprensa não se importa com Miami e já entendi isso, então ok. Deveriam prestar, no entanto, mais atenção na consistência para esse prêmio. A minha impressão é que falta só vocês da imprensa terem a consciência de votarem em mim”, cobrou.

Injustiçado

O técnico do Heat, Erik Spoelstra, tem sido vocal na defesa de Adebayo de alguns anos para cá. Saiu em sua defesa, por exemplo, diante das críticas sobre a sua participação instável no ataque de Miami. Mas, sobretudo, sempre o aponta como o melhor e mais versátil defensor da liga. O treinador também vê o seu comandado como um injustiçado nas votações do prêmio.

“Eu acho que Bam é o melhor defensor da liga e, por isso, não posso acreditar que não seja mais reconhecido. Ele causa um impacto enorme nesse lado da quadra. Sinto que, então, vai precisar provar isso ano após ano. Fazer o que faz todas as temporadas até que, por fim, percebam. Ganhar esse prêmio seria um resultado justo para a sua trajetória até aqui”, finalizou o técnico de Miami.

