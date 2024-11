NBA: Chet Holmgren sofre grave lesão em derrota do Thunder

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o pivô Chet Holmgren sofreu grave lesão e vai desfalcar o Oklahoma City Thunder por quase toda a temporada 2024/25 da NBA. Holmgren teve uma fratura na região pélvica após queda durante jogo contra o Golden State Warriors. Então, contusões assim costumam levar, pelo menos, dez semanas para que o jogador retorne às quadras. A equipe deve anunciar uma previsão dentro de dois meses.

Mas o Thunder tem, agora, um outro problema para a sequência da campanha na NBA. Sem Holmgren, seu substituto seria Isaiah Hartenstein. No entanto, o reforço da equipe para a temporada 2024/25 também está fora por lesão. De acordo com o site CBS Sports, ele só deverá retornar após o início de dezembro.

Já o terceiro jogador da posição, Jaylin Williams, tem previsão de volta na mesma época que Hartenstein. Ou seja, no momento, o Thunder não possui nenhum pivô para as próximas semanas sem Chet Holmgren. Ousmane Dieng, que é mais um ala e ala-pivô, teve 11 minutos na derrota para o Warriors. É possível que ele seja o substituto, por enquanto.

No entanto, existe a chance de o Thunder não ir atrás de trocas no mercado da NBA. Assim como o ala Jalen Williams falou após a partida, em entrevista ao site da ESPN, o time pode apenas fazer adaptações em seu grupo.

“Não é a primeira vez que passamos por isso, então vamos encarar mais esse desafio”, afirmou Williams

Vale lembrar que Holmgren não atuou em sua primeira temporada na NBA. Ele foi a segunda escolha no Draft de 2022, mas sofreu uma lesão antes mesmo daquela campanha. Então, ele possui apenas um ano de experiência na liga, de fato.

Sem Chet Holmgren pelos próximos dois ou três meses, o Thunder tem um grande desafio na NBA. Serão cerca de dez jogos até o dia 3 de dezembro, quando Hartenstein e/ou Williams estarão prontos. Então, ainda tem a chance de a equipe dar um contrato two-way a um pivô que está em sua equipe da G League.

O problema é que o time conta apenas com Noah Starkley, de 27 anos, que está em sua segunda temporada pelo Oklahoma City Blue. E Starkley não teve uma boa campanha em 2023/24. Outra opção seria Justyn Hamilton, que chegou ao Thunder apenas neste ano e não tem experiência na NBA.

Antes de entrar em quadra contra o Warriors, Holmgren fazia uma ótima temporada pelo Thunder. Ele tinha médias de 18.2 pontos, 9.2 rebotes, 2.9 bloqueios, além de um aproveitamento de 40% nos arremessos de três.

Nesta segunda-feira, o Thunder recebe o Los Angeles Clippers, enquanto o técnico Mark Daigneault busca um substituto para Holmgren.

