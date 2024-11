Stephen Curry decide, Warriors bate Thunder e lidera Oeste

Foi com um drama inesperado no final, mas o Golden State Warriors de Stephen Curry venceu o Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Vitória gigante da franquia de San Francisco como visitante, em confronto direto no topo do Oeste. A rodada desse domingo (10), ainda contou com mais dez partidas.

Após a grande derrota para o Cleveland Cavaliers na última sexta-feira (8), o triunfo desse domingo é, acima de tudo, uma grande resposta do Warriors. Uma semana muito difícil se encerra, com a franquia também ganhando do atual campeão da NBA, Boston Celtics. São oito vitórias em dez jogos para começar 2024/25. A equipe iguala o Thunder o Suns na liderança da conferência, mas conta com a vantagem por vencer Oklahoma nesse domingo.

Por outro lado, os donos da casa chegaram a segunda derrota em três jogos na NBA, depois de começar com uma sequência invicta de sete vitórias. As derrotas para o Nuggets e para o Warriors jogam a franquia para a terceira posição do Oeste. Do mesmo modo que Golden State é beneficiado por vencer o confronto direto, o Thunder é prejudicado, caindo para o terceiro posto.

Por fim, o Warriors de Stephen Curry volta as quadra na próxima terça-feira (12) contra o Dallas Mavericks, em jogo válido pela Copa da NBA e que marca o retorno de Klay Thompson, enquanto o Thunder folga por mais dois dias. A franquia só volta a jogar na quarta-feira (13), quando enfrenta o New Orleans Pelicans em casa.

Portanto, sem mais delongas, vamos conferir como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Warriors reinou entre segundo e terceiro quarto

Golden State nunca esteve longe do placar, mas esteve atrás na maior parte do começo da partida em Oklahoma. As bolas de três ainda não estavam caindo, enquanto o rival explorava a transição e atacava o aro. Mas a lesão de Chet Holmgren mudou o cenário da partida, e quando o Warriors entendeu como explorar essa falta de altura dos donos da casa, o time embalou.

Atacar o aro desprotegido, ver a defesa do rival tentar compensar a falta de tamanho com mais jogadores e movimentar a bola até encontrar o arremesso livre. Receitas de uma equipe que combinou para 22 assistências para 29 arremessos corretos apenas entre o segundo e o terceiro período. O time acertou 14 de 24 bolas triplas naquele momento da partida. A desvantagem de sete pontos, assim, se transformou em vantagem de 30.

Aliás, méritos novamente para a defesa de Golden State nesse momento. O bom trabalho coletivo e de pressão, garantiu o processo inverso no rival. Apenas duas conversões do perímetro nesse período e oito erros de ataque. Então, o jogo estava decidido, certo? Bom, não estava.

Steve Kerr provavelmente só usaria reservas no último período. Mas foi surpreendido por uma corrida incrível de Oklahoma. Entre o fim do terceiro quarto e os primeiros oito minutos do último, o Warriors foi superado por 31 a 7. O jogo, então, ganhou vida nos minutos finais, com um ginásio fervendo.

Porém, o herói do jogo vestia a camisa 30 da franquia de San Francisco. Stephen Curry que já havia marcado 17 pontos para “definir” o jogo no terceiro quarto, voltou, e dessa vez decidiu a vitória do Warriors sobre o Thunder de vez. Foram mais oito pontos para evitar uma virada histórica e garantir um triunfo vital.

Thunder perde Chet Holmgren e não consegue virar

Apesar de um bom primeiro quarto, é justo dizer que toda a partida de Oklahoma se condiciona a saída de Chet Holmgren com apenas quatro minutos no confronto. Uma queda feia após tentar bloquear um ataque de Andrew Wiggins ao aro. Com isso, a equipe se viu sem pivôs. Afinal, Isaiah Hartenstein e Jaylin Williams também estão machucados. Isso pode ser um tema que vai além da derrota do Thunder para o Warriors de Stephen Curry.

Mas após um forte começo do trio Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams e Lu Dort, que manteve as coisas em bom nível no primeiro quarto, o ataque decaiu. Sem ameaças físicas no aro, o Thunder foi sobrecarregado pela pressão defensiva do rival. Foram, sobretudo, muitos erros de ataque e um time que perdeu o seu ritmo. E além disso, não conseguia acompanhar o rival nas bolas de três, com coberturas defensivas insuficientes.

Mas quando parecia no fundo do poço, Oklahoma voltou a competir. É verdade que aproveitou algum desleixo do Warriors do outro lado, com Stephen Curry no banco, mas o Thunder forçou erros de ataque, conseguiu correr a quadra, e quando viu, estava a sete pontos de uma virada impensável.

Porém, a falta de tamanho cobrou seu preço no fim. Oklahoma encontrou dificuldades para finalizar jogadas próxima a cesta nos últimos minutos. Além disso, cedeu rebotes ofensivos e levou duas bolas de três certeiras de Curry. Apesar de sete pontos de Williams, Shai Gilgeous-Alexander anotou apenas quatro em cinco chutes. O armador candidato a MVP nunca entrou no ritmo ofensivo ideal na reta final. Por fim, derrota no confronto direto.

(8-2) Golden State Warriors 127 x 116 Oklahoma City Thunder (8-2)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 36 5 7 1 1 Jonathan Kuminga 20 5 1 0 1 De’Anthony Melton 19 10 2 3 0 Andrew Wiggins 18 8 5 3 1 Draymond Green 8 4 11 0 0

Três pontos: 21-43; Curry: 7-13

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 24 5 4 0 1 Jalen Williams 20 3 4 1 4 Lu Dort 16 6 3 1 1 Cason Wallace 16 2 0 0 0 Ajay Mitchell 12 2 1 1 0

Três pontos: 11-33; Wiggins: 3-4

Leia mais!

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, a rodada ainda contou com mais dez partidas. Então, confira os números das vitórias de Nuggets, Celtics, Kings, Pacers, Heat, Rockets, Lakers, 76ers, Magic e Grizzlies.

(6-4) Houston Rockets 101 x 99 Detroit Pistons (4-7)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 27 10 2 0 1 Tari Eason 18 9 1 1 1 Jalen Green 15 5 3 2 1 Dillon Brooks 14 2 1 1 0 Amen Thompson 8 5 3 1 0

Três pontos: 7-34; Eason: 2-4

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 26 8 9 0 1 Isaiah Stewart 16 8 1 1 2 Malik Beasley 15 2 3 1 0 Tim Hardaway Jr. 10 4 2 1 0 Tobias Harris 9 8 1 3 2

Três pontos: 11-34; Beasley: 4-9

(9-2) Boston Celtics 113 x 107 Milwaukee Bucks (2-8)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 31 12 6 0 0 Payton Pritchard 18 1 3 0 0 Derrick White 15 6 6 1 1 Jrue Holiday 15 2 3 2 0 Jaylen Brown 14 5 4 0 0

Três pontos: 19-50; Pritchard: 5-8

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 43 13 5 0 2 Bobby Portis 15 7 0 1 0 Damian Lillard 14 4 6 3 0 AJ Green 12 3 0 3 0 Taurean Prince 9 9 3 2 0

Três pontos: 13-32; Green: 4-6

(4-5) New York Knicks 121 x 132 Indiana Pacers (5-5)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 33 6 10 0 0 Karl-Anthony Towns 30 9 0 0 1 OG Anunoby 25 4 2 2 0 Josh Hart 16 10 6 1 1 Mikal Bridges 8 7 4 0 1

Três pontos: 7-25; Anunoby: 3-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 38 8 2 0 1 Tyrese Haliburton 35 2 14 2 0 Myles Turner 26 6 1 1 2 Pascal Siakam 14 8 3 0 0 Jarace Walker 6 4 0 2 1

Três pontos: 21-46; Mathurin: 7-9

(2-7) Washington Wizards 94 x 121 Orlando Magic (5-6)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 24 4 1 0 0 Bilal Coulibaly 20 6 6 1 3 Kyshawn George 15 7 1 1 0 Alex Sarr 11 3 4 1 2 Jonas Valanciunas 8 3 1 0 1

Três pontos: 10-33; George: 4-8

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 23 4 7 1 0 Mo Wagner 16 6 2 1 0 Cole Anthony 16 2 0 0 0 Goga Bitadze 10 12 3 0 1 Anthony Black 12 2 4 0 2

Três pontos: 17-48; Howard: 3-3

(4-7) Charlotte Hornets 105 x 107 Philadelphia 76ers (2-7)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 38 4 8 2 0 Brandon Miller 22 7 2 2 1 Grant Williams 17 4 2 2 3 Moussa Diabate 4 11 1 0 0 Caleb Martin 7 6 5 2 0

Três pontos: 14-54; Ball: 6-18

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared McCain 27 3 2 0 0 Guerschon Yabusele 20 8 0 0 0 Paul George 15 3 9 2 0 Andre Drummond 13 10 0 0 0 Jeff Dowtin 11 2 0 1 0

Três pontos: 9-33; McCain: 3-8

(4-5) Miami Heat 95 x 94 Minnesota Timberwolves (6-4)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 26 6 3 0 0 Nikola Jovic 15 7 1 1 0 Terry Rozier 11 4 1 3 1 Bam Adebayo 9 7 7 1 3 Duncan Robinson 8 2 2 0 0

Três pontos: 11-31; Herro: 4-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 22 5 6 2 0 Julius Randle 17 6 6 1 0 Naz Reid 15 3 2 0 0 Rudy Gobert 7 13 1 1 2 Nickeil Alexander-Walker 12 3 1 1 1

Três pontos: 13-45; Reid: 4-7

(5-5) Dallas Mavericks 120 x 122 Denver Nuggets (7-3)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 43 5 5 1 1 Luka Doncic 24 9 9 1 1 Daniel Gafford 16 7 3 2 2 Naji Marshall 11 8 0 1 1 Klay Thompson 10 5 4 0 0

Três pontos: 10-33; Irving: 6-8

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 37 18 15 3 0 Jamal Murray 18 2 6 0 0 Michael Porter Jr. 17 7 4 1 2 Peyton Watson 16 5 1 0 1 Christian Braun 14 6 2 0 0

Três pontos: 14-29; Watson: 4-4

(6-4) Sacramento Kings 127 x 118 Phoenix Suns (8-2)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 34 3 3 1 0 De’Aaron Fox 21 11 8 0 0 Domantas Sabonis 20 12 5 0 0 Kevin Huerter 17 7 4 3 1 Keegan Murray 14 14 1 0 0

Três pontos: 11-37; Huerter: 5-9

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 28 8 2 1 1 Devin Booker 23 1 12 2 0 Tyus Jones 22 2 4 2 0 Mason Plumlee 6 11 6 1 0 Royce O’Neale 8 9 2 1 1

Três pontos: 18-57; Jones: 6-10

(7-4) Memphis Grizzlies 134 x 89 Portland Trail Blazers (3-8)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 20 7 2 3 0 Jake LaRavia 18 4 2 3 3 Scotty Pippen Jr. 17 4 2 0 1 Santi Aldama 16 6 6 2 0 Jaylen Wells 16 3 1 0 0

Três pontos: 16-43; Jackson Jr: 3-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 20 1 1 1 0 Dalano Banton 13 3 2 2 0 Donovan Clingan 13 3 0 0 1 Toumani Camara 9 4 0 1 0 Scoot Henderson 5 1 8 1 0

Três pontos: 4-42; Grant: 2-8

(2-9) Toronto Raptors 103 x 123 Los Angeles Lakers (6-4)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 18 7 4 0 0 Chris Boucher 18 5 3 1 0 Ochai Agbaji 16 6 1 0 1 Jakob Poeltl 14 10 4 1 0 Gradey Dick 14 1 3 0 0

Três pontos: 10-28; Agbaji: 4-5

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 27 1 6 1 0 Anthony Davis 22 4 3 1 2 LeBron James 19 10 16 1 0 D’Angelo Russell 15 2 1 1 0 Jaxson Hayes 12 6 1 0 1

Três pontos: 12-37; Reaves: 3-9

