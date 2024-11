NBA: Paolo Banchero sofre lesão e desfalca Magic por longo período

O astro da NBA Paolo Banchero virou desfalque por tempo indeterminado do Orlando Magic. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-pivô sofreu uma ruptura no oblíquo direito após a partida diante do Chicago Bulls. O atleta vai passar por tratamento e será reavaliado entre quatro a seis semanas.

Segundo o presidente de operações do Magic, Jeff Weltman, Banchero passou por exames nesta quinta-feira (31), em Cleveland. “Banchero ficará fora por tempo indeterminado e seu retorno às quadras dependerá de como ele responder ao tratamento”. O atleta sofreu a lesão no quarto período da derrota para o Bulls.

A lesão de Paolo Banchero representa uma perda grande para o Magic na NBA. A equipe, afinal, vinha de um grande início de temporada, com três vitórias em cinco partidas. Além disso, o astro começava a engranar na campanha. Há duas partidas, na vitória diante do Indiana Pacers, por exemplo, ele se tornou o segundo jogador mais jovem na história a registrar uma partida com 50 pontos, dez rebotes e cinco assistências, atrás apenas de LeBron James.

Publicidade

Após a grande atuação, que culminou no triunfo por 119 a 115, Banchero comentou o feito. “Eu estou bem cansado, mas foi um baita jogo. Acho que simplesmente entrei no ritmo, pois senti como se estivesse arremessando sozinho no ginásio. Senti como se fosse um treinamento no quintal de casa. Parecia que todas as bolas que jogasse para cima iriam cair”, definiu.

Leia mais sobre o Magic!

Essa lesão não só interrompe o bom momento de Banchero, como também o afasta de prêmios importantes na NBA. O período estimado de recuperação, afinal, deve tirar o ala-pivô de pelo menos 20 partidas. Isso o deixará abaixo do mínimo de 65 jogos exigido pela liga para concorrer aos troféus individuais da temporada 2024/25.

Publicidade

Com isso, a aposta ousada de Wendell Carter Jr., companheiro do astro no Magic, não deve acontecer. “Paolo Banchero estará na disputa pelo MVP da NBA”, apostou o pivô de Orlando.

Durante a última temporada, Banchero se estabeleceu como um dos principais nomes da NBA e conseguiu médias de 22.6 pontos, 6.9 rebotes e 5.4 assistências em 80 partidas. Para além dos números, ele conseguiu liderar o Magic à quinta melhor campanha da Conferência Leste e ao retorno aos playoffs após três anos.

Publicidade

Outro desfalque

Além de Banchero, outro provável desfalque do Magic é Franz Wagner. O alemão sentiu um desconforto na partida diante do Bulls e precisou ir para os vestiários. Até o momento, a franquia não informou a contusão e nem o prazo de recuperação do ala. Desse modo, ele é dúvida para a partida diante do Cleveland Cavaliers nesta sexta-feira (1º).

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA