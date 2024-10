“Artista”, Paolo Banchero iguala marca histórica no Orlando Magic

Paolo Banchero protagonizou uma das mais incríveis atuações individuais da história do Orlando Magic nessa segunda-feira. O jovem astro igualou o recorde do time depois de anotar 37 pontos só no primeiro tempo da vitória sobre o Indiana Pacers. Agora, o ala-pivô divide o feito com o lendário Tracy McGrady. Ele finalizou a partida com 50 pontos e, assim, quebrou a maior marca de sua carreira na NBA.

“Eu estou bem cansado, mas foi um baita jogo. Acho que simplesmente entrei no ritmo, pois senti como se estivesse arremessando sozinho no ginásio. Senti como se fosse um treinamento no quintal de casa. Parecia que todas as bolas que jogasse para cima iriam cair, então foi uma ótima sensação. Certamente, aquele primeiro tempo foi mágico”, definiu o líder do Magic, após a vitória por 119 a 115.

No entanto, a performance de Banchero não se resume à pontuação e um recorde. Ele ainda pegou 13 rebotes e distribuiu nove assistências, além de acertar 16 dos seus 26 arremessos de quadra. Juntou-se, assim, a LeBron James como únicos atletas da NBA com atuações de 50-10-5 antes dos 22 anos de idade. E, por fim, terminou com um jejum de mais de duas décadas de jogos de 50 pontos no Magic.

“O meu pensamento, antes de tudo, foi entrar em quadra com agressividade e infiltrar no garrafão desde o início da partida. Comecei bem e, por isso, joguei com confiança. Para ser sincero, eu nem sabia quantos pontos já havia anotado até o fim do primeiro tempo. Afinal, em minha cabeça, eu só estava jogando basquete. Só tinha isso em minha mente”, contou o craque de 21 anos.

Coragem

Mas, diferente do que a atuação de Banchero pode sinalizar, o Magic passou aperto no duelo. O time abriu vantagem no primeiro tempo, impulsionado pela grande atuação do astro. No entanto, perdeu a liderança na volta do intervalo e chegou aos minutos finais atrás no marcador. O técnico Jamahl Mosley viu a recuperação da equipe como um sinal de resiliência e, sobretudo, poder de decisão.

“Hoje, foi uma demonstração de coragem do nosso grupo inteiro. Tivemos problemas, mas sempre houve um jogador pronto para assumir a responsabilidade. Esses atletas acharam um jeito de dar um passo à frente e enfrentar o desafio. Isso é o que me dá mais orgulho nesse time. Afinal, eles entendem a importância desses momentos”, elogiou o jovem treinador.

Os jovens jogadores também conseguem enxergar o crescimento individual e coletivo do time. A vitória sobre o Pacers, na visão de Anthony Black, atesta a trajetória ascendente. “Nós temos um elenco menos experiente, então seria fácil simplesmente ‘desmoronar’ em situações assim. Eu acho que partidas como essa mostram que estamos em plena evolução”, afirmou o armador.

Artista

A vitória do Orlando Magic não se resumiu a Paolo Banchero, mas é difícil não o colocar no centro das atenções. As marcas históricas, especialmente por se tratar de um atleta tão jovem, são incontáveis. Ele tornou-se só o quarto jogador da franquia a marcar 50 pontos em uma partida, por exemplo. Para Mosley, essa foi uma performance que não vai sair tão cedo da memória.

“Esse foi um daqueles jogos em que você está observando e atuando como treinador, mas também se divertindo. Pois tive a chance de sentar e aproveitar a atuação de um grande jogador de basquete. Vi o seu processo de dominar uma partida por completo. Paolo, em síntese, foi um artista dentro daquelas quatro linhas”, reverenciou o comandante de Orlando.

