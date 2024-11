LeBron James está perto de quebrar mais dois recordes da NBA

Um dos maiores jogadores da história da NBA e detentor de diversos recordes da liga, LeBron James está perto de adicionar mais duas marcas ao currículo. O jogador, que na temporada passada se tornou o maior pontuador da história, agora, está perto de se tornar o jogador com mais minutos e com mais jogos somando temporada regular e playoffs.

LeBron James tem 56.598 minutos na carreira, enquanto Kareem Abdul-Jabbar possui 57.446 . Caso siga com sua média da temporada, de 35.3 minutos por noite, James deve precisar de mais 25 jogos para passar Kareem.

Já para o total de jogos, o camisa 23 do Los Angeles Lakers tem 1.779. Abdul-Jabbar, por sua vez, tem 1.797 – 18 de diferença. Significa que, por volta do mês de dezembro, LeBron James já deve ser o jogador com mais partidas na história da NBA.

Outro recorde de Kareem que o craque pode bater é o de mais arremessos convertidos na história da temporada regular. A distância atualmente é de 916, mas LeBron converte, em média, cerca de 650 arremessos por temporada na NBA. Ou seja, mais um ou dois anos jogando o fariam chegar lá.

Há diversos recordes da NBA que levam o nome de LeBron James. O ala é o primeiro a marcar 30 mil pontos, 10 mil rebotes e 10 mil assistências. Além disso, é o primeiro em pontos em temporada regular e playoffs. Para continuar, é o líder em roubos de bola na história da pós-temporada, e também o com mais arremessos feitos.

O camisa 23 ainda é líder em arremessos livres nos playoffs, e o jogador com mais jogos de ao menos 20 pontos em temporada regular e pós temporada. Ademais, também possui o recorde em All-Star Games e o mais selecionado para o All NBA 1st team, com 13.

Um dos maiores da história, LeBron James eterniza ainda mais seu nome a cada temporada. O craque já alegou não se importar com a maioria das marcas que alcançou, entretanto.

Agora, James e o Los Angeles Lakers focam na temporada da NBA. A equipe tem seis vitórias em dez partidas, e ocupa a oitava posição da conferência Oeste. A equipe briga para se manter no topo da tabela, mas segue tendo problemas com os reservas. O banco do Lakers é o segundo pior da liga em pontuação atualmente.

