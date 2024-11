Jornalista explica expansão da NBA para Cidade do México

A Cidade do México surgiu como possível alvo de expansão na NBA. O tema ganhou força após entrevista do vice-comissário da NBA, Mark Tatum, na semana passada. Na ocasião, ele indicou que a cidade seria considerada em uma ampliação global. Desse modo, o jornalista Marc Stein, da plataforma Substack, deu novos detalhes sobre a possibilidade.

Inicialmente, Stein descartou a chance de uma expansão da NBA para a Cidade do México. Agora, ele alertou que as “imensas oportunidades financeiras” podem abrir caminho para a franquia mexicana. Vale lembrar que o país da América do Norte está entre os dez mercados internacionais com mais assinaturas do NBA League Pass.

As interações nas redes sociais também vêm aumentando. Durante a temporada 2022/23, por exemplo, o volume de curtidas, compartilhamentos e comentários foi 90% maior do que na temporada anterior. Ao todo, foram 91 milhões de interações nas contas da NBA México.

Por fim, a Cidade do México tem a quinta Região Metropolitana mais populosa do mundo. A primeira na América do Norte, com 21,5 milhões de habitantes. Portanto, não faltam motivos para a NBA analisar com carinho uma franquia global no país.

E as divisões?

A possibilidade de expansão abre discussão para o formato das divisões. Atualmente, a NBA conta com seis divisões. Cada uma com seis equipes. Em uma eventual adição de duas franquias, porém, poderia haver uma nova distribuição do número de times. Neste caso, o jornalista aponta que a franquia da Cidade do México estaria em uma divisão com Dallas Mavericks, Houston Rockets e San Antonio Spurs.

A decisão atenderia a proximidade geográfica do México com o Texas. A distância menor, em relação a outras cidades e estados, facilitaria no volume de jogos entre divisões. Durante uma temporada com 82 partidas, times da mesma divisão se enfrentam quatro vezes.

Las Vegas e Seattle

Stein ainda esclareceu outra dúvida com a notícia da possível expansão no México. Antes, afinal, as cidades favoritas para novas franquias eram Seattle e Las Vegas. De acordo com o jornalista, porém, a preferência da NBA pelos mercados dos Estados Unidos não mudou.

As duas cidades, aliás, já são até alvo de possíveis donos das franquias. Em Las Vegas, por exemplo, LeBron James, Shaquille O’Neal e a Red Bull já anunciaram o interesse em adquirir um time de expansão. Em Seattle, por sua vez, a chance de reativar o SuperSonics deve recuperar fãs que abandonaram a NBA com a saída da antiga equipe.

Por fim, vale lembrar que a expansão é apenas um rumo na liga. Ainda não há confirmação de que o movimento acontecerá. O comissário Adam Silver e sua equipe, inclusive, têm evitado de comentar o tema. Então, quando abordado, afirmam que a NBA “não está pronta para a adição de novas franquias”.

