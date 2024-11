“Ninguém vai alcançar Stephen Curry”, admite James Harden

No último domingo (17), James Harden superou a marca de Ray Allen em bolas de três pontos durante a partida contra o Utah Jazz e agora só está atrás de Stephen Curry no ranking histórico. No entanto, o astro do Los Angeles Clippers admitiu que não vai alcançar o recorde do ídolo do Golden State Warriors.

Stphen Curry esta perto de 3.8 mil bolas de três convertidas na carreira, enquanto James Harden se aproximou de 3 mil. No entanto, o Então, segundo o armador do Clippers, o segundo lugar na disputa tem o mesmo valor que o primeiro quanto disputado com o astro do Warriors.

“Sou um dos caras mais confiantes que temos nesta liga. Mas provavelmente não vou alcançar o Curry . Acho que ninguém vai, honestamente. Caras como o ele saem de bloqueios, criam jogadas em isolations, sai de corta-luzes. Então, há tantas variáveis diferentes para conseguir arremessar de três, acertar os arremessos e fazer isso de forma eficiente e em alto nível”, comentou Harden.

Harden, portanto, não escondeu sua admiração por Curry. Antes de superar Ray Allen e se tornar o segundo na lista em arremessos triplos, o armador do Los Angeles Clippers afirmou para o jornalista Shams Charania, da ESPN, que se considera o maior arremessador, já que o astro do Golden State Warriors é incalvansável.

“Vou me considerar o número 1 de todos os tempos. Isso porque Stephen Curry não conta”, afirmou o veterano.

Ainda sobre sua marca, Harden se mostrou feliz e destacou que no atual momento de sua carreira, um dos seus grandes objetivos é motivar os jovens a seguirem seus sonhos, mesmo que não seja no basquete.

“Uma conquista inacreditável. É uma prova do meu trabalho. Conforme vou ficando mais velho e construindo uma carreira incrível, começo a alcançar coisas assim. Então, nunca quero dar isso como garantido. Eu só quero motivar os jovens e todas as outras pessoas que estão perseguindo um sonho. Seja para basquete, jogar profissionalmente ou qualquer outra coisa”.

De fato, James Harden nunca conseguiu ser campeão da NBA. Afinal, o auge de sua carreira foi no Houston Rockets, quando viveu grande fase e liderou a liga em pontuação por três temporadas. Entretanto, as grandes campanhas foram barradas pela dinastia criada por Stephen Curry e o Warriors.

Apesar disso, Harden foi um dos jogadores mais populares de sua geração. Assim, na opinião de Paul Pierce, a estrela do Clippers foi mais influente na NBA que Stephen Curry.

“Todo mundo fala que Stephen é o motivo do basquete atual ser o que vemos. Mas eu acho que o grande motivo pela forma como o jogo da NBA mudou é James. Jogadores tentam cada vez mais stepbacks para três pontos, forçam as trocas de marcação para criarem arremessos de longa distância. Isso não é Stephen. Na verdade, é o jogo de James”.

