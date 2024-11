“James Harden mudou mais a NBA do que Stephen Curry”, polemiza Paul Pierce

Quem é o jogador atual que mais alterou a forma como se joga basquete? Essa é uma pergunta que costuma ser difícil e gerar debates, mas tem uma resposta que é quase consenso hoje. Quase, pois ainda há quem discorde. Paul Pierce, por exemplo, é uma dessas vozes. O lendário ala crê que James Harden, e não Stephen Curry, seja quem mais influenciou o jogo da NBA.

“Todo mundo fala que Stephen é o motivo do basquete atual ser o que vemos. Mas eu acho que o grande motivo pela forma como o jogo da NBA mudou é James. Jogadores tentam cada vez mais stepbacks para três pontos, forçam as trocas de marcação para criarem arremessos de longa distância. Isso não é Stephen. Na verdade, é o jogo de James”, argumentou o integrante do Hall da Fama.

Curry, a princípio, é o símbolo da revolução da bola de três pontos no basquete. O seu alto volume e alcance do arremesso fez com que defesas tivessem que jogar cada vez mais espaçadas e longe do aro. Mas, durante a dominância do Golden State Warriors, quem mais chutava de longa distância na NBA era o Houston Rockets de Harden. Os texanos não chegaram ao título na época e, por isso, não são tão lembrados.

O ex-jogador Trevor Ariza, convidado do podcast de Pierce, foi companheiro do “Barba” no Rockets. Ele vê a influência do veterano de forma bem clara quando assiste a jogos atuais. “Acho que a forma como James manipula o jogo iniciou um padrão diferente no basquete contemporâneo. Há detalhes do seu estilo em vários jogadores atuais. Luka Doncic, certamente, é um deles”, reconheceu.

Contradição

A declaração de Pierce, certamente, é polêmica. Causa discordância até consigo mesmo há questão de meses. Afinal, anteriormente, o campeão da liga teve palavras bem mais empolgadas sobre o impacto de Curry na NBA atual. E, ao mesmo tempo, sequer citou Harden. O ala aposentado mostrou essa visão um tanto diferente durante um programa de televisão em março desse ano.

“Eu vi uma partida de Boston outro dia e acho que os dez primeiros arremessos da noite foram para três pontos. As crianças treinam arremessos de longa distância mais do que qualquer outra coisa. E isso porque todos creem que podem ser Stephen. Por isso, digo que a sua influência na NBA é enorme. Maior do que a de LeBron James, Kobe Bryant e até Michael Jordan”, afirmou o ídolo do Boston Celtics.

Pierce, na época, exaltava o impacto de Curry porque ia muito além do jogo profissional. Estava nas finais da NBA, enquanto se percebe em uma quadra de rua. “Eu vou a um ginásio jogar com os meus amigos e todos estão arremessando de três pontos. Quem teve uma influência como essa em tantos níveis diferentes? Então, a forma como Stephen mudou o jogo é impressionante”, completou.

Provocação

Mas não para por aí. Além de elogiar a influência de Stephen Curry, Pierce também tem contradições em torno da própria opinião sobre James Harden. Ele não só criticou, mas ironizou a carreira do hoje craque do Los Angeles Clippers. Existe um levantamento de que nenhum outro jogadores atuou com tantos all-stars diferentes na carreira do que Harden. Em março de 2022, ele lembrou disso de forma debochada.

“Quando eu olho para Joel Embiid nesse momento, saudável, vejo o melhor pivô da liga. Observo os talentos com quem James jogou e, antes de tudo, fico impressionado. Se eu tivesse a chance de jogar com esses caras, provavelmente estaria por aí com uns cinco anéis de campeão”, ironizou a lenda da NBA.

