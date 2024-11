Shaq critica basquete jogado na NBA: “Stephen Curry bagunçou tudo”

Stephen Curry e o Golden State Warriors mudaram o basquete praticado na NBA. Antes do armador, as bolas de três eram parte secundária do jogo, então muito mais focado na curta e média distância. No entanto, desde que o camisa 30 surgiu em 2009, as equipes passaram a usar e abusar dos arremessos de longa distância. Assim, Shaquille O’Neal acusa essa mudança como responsável pela queda de audiência da liga.

Durante sua carreira, O’Neal nunca foi adepto dos três pontos. Em 19 temporadas, afinal, ele acertou somente um arremesso do perímetro. Por outro lado, suas enterradas sempre foram parte marcante do seu jogo. Portanto, notar uma mudança oposto ao seu estilo certamente é dolorosa.

“Acho que todo mundo está vendo a mesma coisa. Stephen Curry e esses caras bagunçaram o basquete e a NBA”, reclamou O’Neal em seu podcast. “Eu não me importava quando o Golden State, lá atrás, arremessava de três. No entanto, nem todo time é bom nisso. Então, por que todo mundo usa a mesma estratégia? Acho que a audiência vai continuar caindo a menos que voltemos a variar o jogo”, completou.

Publicidade

Shaq deixa claro que não é contra o jogo de Curry. O armador tem o perímetro como seu ponto forte e não à toa é o líder histórico da NBA no quesito. Entretanto, o ídolo do Los Angeles Lakers rejeita que outros times que não contam com o mesmo talento adotem a estratégia. Por conta disso, ele entende que os jogos têm ficado cada vez mais monótonos.

Leia mais!

O argumento se comprova justamente pelos números de audiência. Na atual temporada, os canais oficiais da NBA têm registrado quedas em comparação ao ano passado. No reencontro das finais da Conferência Oeste, entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, a média de espectadores foi de 1,07 milhão. Uma queda de 17% em relação a um jogo de 2023/24, entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers.

Publicidade

LeBron se opõe

Diferente de Shaq, nem todos se opõem ao estilo de Curry levou ao basquete. LeBron James, por exemplo, está deste lado. Em março deste ano, o craque do Lakers afirmou que o camisa 30 é o jogador mais influente que ele já viu na NBA. Segundo o veterano, ele “mudou completamente o jogo”.

“Você não pode mais fazer isso (colocar todo mundo no banco durante todo o último quarto). Sabe por que? Porque acredito que em 2008 ou 2009, quando chegou na liga, ele mudou a narrativa completamente. Ele sozinho mudou a narrativa. Nenhuma liderança é segura mais”, afirmou LeBron.

Publicidade

Para além do impacto dentro de quadra, LeBron acredita que Curry tornou o esporte mais acessível. Afinal, com somente 1,88 metro, o armador mostrou que é possível que os “baixinhos” joguem contra homens altos históricos do basquete.

“Amo Steph. Em termos de influência, desde que eu comecei a ver o jogo, ele é o mais influente. A gente sabe o que Jordan fez pelo jogo. Steph e Iverson são os dois caras mais influentes no basquete desde que eu comecei a assistir. Eles são dois caras de 1,90m, 1,92m, são dois caras que as crianças podem sonhar em ser. Eles nunca foram hypados, sempre foram caras ‘pequenos’. Então, desafiaram a lógica”, finalizou o ala.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA