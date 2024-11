Stephen Curry reage após reencontro com Jordan Poole

Stephen Curry se reencontrou com o ex-companheiro Jordan Poole, no embate entre Golden State Warriors e Washington Wizards, na última segunda-feira (4). Os jogadores foram campeões com o time de San Francisco em 2022. Agora, em lados opostos, o ídolo da franquia falou sobre Poole após a partida.

“Estou torcendo para que ele tente fazer algo no Wizards, tendo a oportunidade de liderar. Ele está jogando muito melhor do que no ano passado, ficando confortável. Então, estou animado por ele”, disse Curry.

Stephen Curry também fez questão de citar que essa é apenas a quinta temporada de Poole na NBA. Além disso, projetou uma evolução na carreira do ala-armador.

“É apenas seu quinto ano. Portanto, o céu é o limite para ele. Sei que o Wizards tem muitos caras jovens e dá para ver que ele joga com alegria, joga com estilo. Ou seja, o mesmo Jordan Poole que conhecemos. Mas agora estou feliz que conseguimos a vitória e tenho direito de me gabar desta vez”, completou o veterano.

Depois de brilhar com o Warrios na temporada do título com o Warriors, Jordan Poole deixou a equipe de Stephen Curry e ingressou no Wizards.

Buscando seu espaço, o jovem não conseguiu engrenar em seu primeiro ano na nova franquia. Mas o início de 2023/24 vem sendo promissor.

Jordan Poole contou com médias de 17.4 pontos e 30.1 minutos em seu primeiro ano em Washington. No entanto, subiu de produção nesta temporada. Afinal, soma 22.5 pontos por partida.

Apesar das boas atuações, Poole já declarou que o o foco do Wizards não é a atual campanha, mas sim o futuro.

“Os nossos olhos não estão no 30° jogo da temporada, por exemplo. Não é nesse ano que estamos pensando. Afinal, tudo gira em torno do que vamos fazer no futuro. Mas temos que viver o presente, cada dia de uma vez. Todos no vestiário têm consciência disso. Mais do que isso, nós adoramos trabalhar juntos e estimular o crescimento uns dos outros”, explicou o jogador após uma derrota diante do Celtics.

Por fim, mesmo que o presente não seja uma realidade, Jordan Poole destacou seu papel de líder no time e a confiança dos jovens.

“Se você quer ser bom e ficar nessa liga por anos, ter confiança em si mesmo é crucial. Por isso, eu estou no ouvido dos garotos o tempo inteiro falando sobre isso. É sempre bom ter jogadores que não tem medo de serem ativos. E, assim que disputarem mais jogos, vão ficar mais confortáveis. Ao mesmo tempo, acho que vamos nos conectando como time também”, refletiu Poole.

