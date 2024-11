Ime Udoka explica o sucesso de Buddy Hield no Warriors

O Golden State Warriors ganhou um bom reforço para a temporada da NBA. Buddy Hield vem sendo crucial para o time de San Francisco e ganhou até o reconhecimento do técnico do Houston Rockets, Ime Udoka. O treinador, inclusive, comparou o ala com o ídolo do Warriors, Klay Thompson.

“Buddy Hield é como Klay Thompson”, disse Ime Udoka. “É assim que o Warriors o usa saindo do banco. Então, o time não mudou seu estilo em nada e continua jogando da mesma forma. Como eu disse, alguns caras jovens entraram como Moses Moody. Ele está arremessando extremamente bem. Embora Hild não esteja começando jogos, quando entra, consegue média de cerca de 24 minutos”.

Buddy Hield foi peça fundamental do Warriors que superou o Rockets de Ime Udoka. No confronto, o jogador marcou 27 pontos com direito a seis bolas do perímetro em 32 minutos em quadra.

O início animador de Hield no Warriors não foi comentado apenas por Ime Udoka. Sob o mesmo ponto de vista, o técnico Steve Kerr analisou os movimentos de seu novo reforço em comparação com Thompson.

“Acho que é o movimento sem bola”, disse Kerr. “Buddy é como Klay. Ele é ótimo em pegar e arremessar. Além disso, tem um comportamento muito semelhante. Em apenas cinco jogos ele conseguiu transformar noites ruins de chutes em boas porque ele simplesmente continua tentando”.

Aos 31 anos, Buddy Hield vem provando seu valor após uma temporada decepcionante atuando pelo Philadelphia 76ers. O arremessador viu sua média de pontos subir consideravelmente em 2024/25.

Com os 76ers, ele teve média de 12.2 pontos. Por outro lado, na atual temporada, o reforço do Warriors vem tendo destaque com as melhores médias de pontuação de sua carreira marcando 22.2 pontos por partida.

Números de ídolo

Também na vitória sobre o Rockets, Hild igualou uma marca que apenas Stephen Curry conseguiu no Warriors. Isso porque ele se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a acertar 30 cestas de três ou mais nos primeiros seis jogos de uma temporada. Curry, por sua vez, atingiu o feito cinco vezes.

Mas mais do que isso, Hield entrou em um grupo seleto, o dos 20 jogadores com mais cestas de três na história da NBA. Ou seja, o ala-armador é o reforço que o torcedor do Warriors jamais imaginou que teria na última offseason.

Assim, Hield se consolidou como cestinha de Golden State na atual campanha, superando Curry.

