Buddy Hield atinge marca de Stephen Curry em vitória

O Golden State Warriors contratou Buddy Hield para auxiliar Stephen Curry nos arremessos de três para 2024/25. No entanto, até com a lesão do astro, Hield vem cuidando do ataque da equipe de San Francisco. Após a vitória do Warriors sobre o Houston Rockets, o reserva atingiu uma marca que apenas Curry tinha até então.

Buddy Hield é apenas o segundo jogador na história da NBA a acertar 30 cestas de três ou mais nos primeiros seis jogos de uma temporada. O outro? Curry, cinco vezes.

Mas mais do que isso, Hield entrou em um grupo seleto, o dos 20 jogadores com mais cestas de três na história da NBA. Ou seja, o ala-armador é o reforço que o torcedor do Warriors jamais imaginou que teria na última offseason.

Para ter uma ideia, não é Stephen Curry o cestinha da equipe em 2024/25: é Buddy Hield. Até aqui, ele possui média de 22.2 pontos, enquanto acertou 30 das 58 tentativas de três. Ou seja, 51.7%.

“Buddy está arremessando bem demais”, afirmou Draymond Green. “Ele lidera nosso time, então temos de dizer que sem Stephen Curry, temos jogadores que estão conseguindo cuidar da equipe. Jonathan Kuminga foi incrível, Brandin Podziemski, Kyle Anderson e ele. Precisamos de mais, mas estamos vencendo”.

No momento, o Warriors possui cinco vitórias em seis jogos. Curry atuou apenas nos três primeiros e estaria próximo de retornar às quadras.

Contra o Rockets, Kuminga e Hield somaram 50 pontos. Os dois saíram do banco de reservas e lideraram a equipe de San Francisco.

Agora, a equipe está na terceira posição do Oeste, empatada com o Phoenix Suns com cinco vitórias e uma derrota. O Oklahoma City Thunder lidera com seis triunfos sem derrotas.

“Mentoria” de Stephen Curry

Recentemente, Buddy Hield falou sobre como era jogar em um time como o Wariors. Mas mais que isso, ele reconheceu não ser o melhor arremessador da equipe. Na última temporada, por exemplo, ele começou no Indiana Pacers e foi em troca para o Philadelphia 76ers.

“Com Tyrese Haliburton, tínhamos duelos competitivos sobre isso. Mas Stephen é o cara. Eu o tenho assistido a minha vida toda. Então, vou ser uma esponja. Estou pronto para aprender, para observá-lo e ver como ele lida com sua mecânica de arremesso. Acho que será um ano interessante para mim, só para aprender com ele e ver como ele se comporta. Por isso estou empolgado”, comentou Hield.

