Ex-pivô do Clippers é multado por briga em jogo na Austrália

O ex-pivô do Los Angeles Clippers, Montrezl Harrell, foi multado em US$ 3,7 mil após uma briga em um jogo na Austrália. O jogador se envolveu em uma briga no dia 17 de novembro, no duelo entre Adelaide 36ers e Melbourne United, pela NBL. Além da multa, ele foi suspenso por três partidas.

O confronto entre os times da NBL ficou marcado por uma briga generalizada entre jogadores e torcedores. O desentendimento explodiu no último quarto, quando uma troca de provocações entre Harrell e Rob Loe, do United, chamou a atenção dos companheiros de equipe e, eventualmente, dos torcedores.

A situação se agravou ainda mais quando os jogadores do 36ers voltaram ao banco. Desse modo, se envolveram em uma discussão acalorada com espectadores à beira da quadra, que rapidamente evoluiu para um confronto físico.

Atualmente no 36ers, o ex-pivô do Clippers respondeu por duas acusações no jogo na Austrália. A primeira por participar de um tumulto, após uma troca de empurrões entre os jogadores, e a segunda por agarrar ou tocar em um torcedor.

Além de Harrell, a NBL suspendeu por duas partidas o seu companheiro Kendric Davis. No Melbourne United, enquanto isso, a NBL puniu jogadores na semana passada. O armador Shea Ili recebeu uma multa de US$ 775, enquanto o assistente técnico e ex-jogador David Barlow foi multado em US$ 585.

Por fim, um torcedor envolvido recebeu uma suspensão vitalícia, já outro foi banido por dez anos de todos os jogos da NBL em qualquer arena da competição.

“A NBL é, e sempre será, um esporte voltado para a família, e não toleraremos comportamentos que violem esse princípio”, afirmou David Stevenson, CEO da NBL.

O dirigente ainda espera que as punições severas possam evitar mais casos como o do duelo entre 36ers e United. “Esperamos que isso envie uma mensagem clara de que sentar-se à beira da quadra em jogos da NBL é um privilégio. Uma das melhores coisas no basquete é estar próximo de jogadores talentosos, e sempre nos esforçaremos para proteger e preservar essa experiência”.

