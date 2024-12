Buddy Hield e Stephen Curry conseguem marcas incríveis pelo Warriors

Stephen Curry e Buddy Hield atingiram recordes pessoais no último jogo do Warriors. Na derrota para o Phoenix Suns, neste sábado (30), o camisa 30 e ídolo da franquia alcançou 24 mil pontos em sua carreira. O ala-armador, reforço para a temporada, por sua vez, ultrapassou Jason Kidd e assumiu a 17ª posição em bolas de três convertidas na história da NBA.

Rumo ao recorde, Curry começou o duelo contra o Suns em ritmo lento. Nos dois primeiros quartos do jogo, afinal, ele marcou somente dois pontos e errou todas as cinco tentativas de arremesso. No entanto, a partir do segundo tempo, o cenário mudou e ele passou a pontuar. Somente no terceiro quarto, foram 15 pontos e três de três nos arremessos do perímetro.

Então, o recorde de 24 mil pontos aconteceu no último quarto. Quando restavam cerca de cinco minutos, o armador recebeu um passe de Draymond Green e concluiu uma bandeja. Após isso, ele marcou mais quatro pontos e alcançou a marca de 24.005 em sua carreira na NBA.

Somente na atual temporada, Curry ultrapassou Charles Barkley e DeMar DeRozan na lista de maiores pontuadores da história da NBA. No momento, o craque do Warriors ocupa a 29ª colocação na história.

Na lista de maiores pontuadores, aliás, Stephen Curry ainda deve ultrapassar outras lendas. Na atual temporada, por exemplo, a projeção é de que ele supere Allen Iverson (24.368), Ray Allen (24.505), Patrick Ewing (24.815), Jerry West (25.192) e Reggie Miller (25.279).

Selecionado na sétima escolha de 2009, Curry é um dos maiores nomes da história da NBA. Quatro vezes campeão com o Warriors, o armador conta ainda com dois MVPs de temporada regular e um de finais. Além disso, tem dez seleções para o All-Star Game e é o maior arremessador de três pontos de todos os tempos, com 3.810 bolas convertidas.

Apesar de o jogador estar com 36 anos, ele tem grande produção no ataque. Por enquanto, possui médias de 22.5 pontos e 6.3 assistências, mas joga cerca de três minutos a menos que em 2023/24.

Recorde de Hield

Além de Stephen Curry, Hield também conseguiu uma marca impressionante no Warriors. No confronto contra o Suns, o ala-armador converteu sua bola de três de número 1.989. Desse modo, ultrapassou Jason Kidd e se tornou o 17º maior pontuador de longa distância na história da NBA.

A marca de Hield também aconteceu no último quarto diante do Suns. Restavam pouco mais de oito minutos, quando o jogador recebeu um passe e marcou do perímetro para alcançar 11 pontos no confronto.

Desde que chegou à NBA em 2017, Hield é um dos grandes arremessadores da liga. Na verdade, somente Curry tem mais cestas do perímetro desde então. Enquanto o camisa 30 soma 2.217 arremessos do perímetro no recorte, o ala-armador acertou 1.989. Vale lembrar que o ídolo do Warriors é o maior arremessador da história da liga.

