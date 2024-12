NBA: Dalton Knecht revela grande problema do Lakers

O Los Angeles Lakers briga pela classificação aos playoffs no Oeste na temporada. Com 11 vitórias e oito derrotas, a franquia ocupa o oitavo lugar e é cotada para uma vaga direta à pós-temporada. Entrentanto, alguns problemas têm sido evidenciados no time comandado por JJ Redick. O novato Dalton Knecht, por exemplo, revelou um grande problema do Lakers na NBA.

De acordo com o ala-armador, o time vem sofrendo com os erros no ataque. Na derrota para o Oklahoma City Thunder, na sexta-feira (29), o time cometou 17 erros de ataque, contra somente dez do adversário. Desse modo, o líder do Oeste conseguiu castigar o rival da Califórnia, marcou 20 pontos a partir dos erros e venceu por 101 a 93.

A diferença foi crucial para a vitória do Thunder, uma vez que Los Angeles marcou somente cinco pontos por erros. Então, Dalton Knecht reconheceu que o Lakers precisa melhor no ataque se quiser ser mais competitivo na NBA. Para ele, é mais uma questão de como cuidar de cada posse no ataque.

Publicidade

“Esse é provavelmente o nosso maior problema, não cuidar da bola. Acho que, no início, cometemos muitos erros ou começamos devagar. Isso é algo que temos de consertar e ajustar, com certeza. Não fizemos isso contra o San Antonio Spurs, mas temos que garantir que isso não aconteça, especialmente em casa”, contou o cestinha do Lakers na partida, com 20 pontos.

Da mesma forma que os erros, a defesa também tem sido um problema. Na temporada, o Lakers é só o 25º na eficiência defensiva, com 117.2. Piores que esse, aliás, estão somente equipes fora da disputa por vagas diretas à pós-temporada. Portanto, ele revelou que melhorar na defesa também tem sido um foco. Por enquanto, o time não é bom no setor.

Publicidade

Leia mais!

“Estamos tentando nos concentrar no lado defensivo e garantir que consigamos parar nossos adversários. Mas, como eu disse, sabemos que todos nós podemos pontuar. Quando colocamos cinco jogadores em quadra, todos eles podem fazer pontos, seja em isolations ou de outra forma. Nosso principal objetivo é focar na defesa”, disse.

O astro LeBron James também falou sobre o que está acontecendo com o elenco. De acordo com o camisa 23, o time tem errado nos pequenos detalhes e permitido que os adversários se aproveitem. Desse modo, ele cobra maior atenção dos seus companheiros na NBA.

Publicidade

“Bem, quando você está ajudando muito na marcação, especialmente contra caras como Shai [Gilgeous-Alexander] e Jalen Williams, eles acabam tendo uma vantagem nos rebotes ofensivos. Mas precisamos fazer um trabalho melhor para limpar o garrafão e também reduzir os erros de ataque”, concluiu o craque.

Apesar de o estilo dos jogadores não ser o que a NBA pede hoje, o encaixe tem de ser melhor. Por isso, existe a chance de o time fazer trocas em breve. De acordo com o astro, o Lakers pode ser melhor com o que tem.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA