Franz Wagner seria o principal candidato a MVP da Copa NBA

Franz Wagner tem sido um dos grandes nomes da Copa NBA. De acordo com o site HoopsHype, aliás, o alemão do Orlando Magic é até o favorito ao MVP do torneio de intertemporada. Em três jogos pelo invicto time da Flórida, o ala tem médias de 30.7 pontos, nove rebotes e 6.3 assistências na competição.

A ascenção de Franz Wagner da Copa da NBA acompanha a lesão de Paolo Banchero. Desde que o ala-pivô se tornou desfalque, o alemão tomou as rédeas do time e tem tido médias de 25.4 pontos, 6.5 assistências e 5.9 rebotes, além de dois roubos por partida. Não à toa, o Magic ocupa a terceira posição do Leste, com 14 triunfos e sete tropeços, apesar da ausência de seu principal jogador.

No último jogo pela Copa, inclusive, Wagner teve uma grande atuação. Na vitória diante do Brooklyn Nets, ele beirou um triplo-duplo, com 29 pontos, oito rebotes, oito assistências, dois roubos e um bloqueio. O Magic, desse modo, manteve a liderança do Grupo A do Leste e se aproximou da vaga para a próxima fase.

Após o confronto, o alemão recebeu elogios do companheiro Kentavious Caldwell-Pope. De acordo com o veterano, Wagner assumiu de vez o papel de líder do elenco e vem jogando de forma incrível na atual temporada da NBA. Então, os jogadores têm usado ele como espelho para manter o alto nível na atual temporada.

“Ele é nosso principal jogador. Franz Wagner é alguém que nos impulsiona no ataque. Nós jogamos através dele e ele assumiu a responsabilidade, como está evidente. Todo jogo, a bola está em suas mãos para criar jogadas, fazer cestas e ele está fazendo exatamente o que deveria”, completou.

O comentário de Caldwell-Pope se comprova nos números do Magic. Com um forte conjunto ofensivo e defensivo, a equipe tem 11 vitórias nos últimos 12 jogos e conta com o maior diferencial de pontos na Copa NBA, com 60.

Com Franz Wagner em alta, o Magic enfrenta o Brooklyn Nets neste domingo (1º). O confronto, aliás, é válido pela temporada regular e pode fazer o time encostar mais nos líderes do Leste. Pela Copa, por sua vez, a franquia da Flórida encerra a fase de grupos na terça-feira (3), diante do New York Knicks. Ambos invictas, as equipes decidem o líder do Grupo A no encontro final antes da fase eliminatória.

