Sem Tatum, Payton Pritchard brilha e Celtics atropela Pistons

Mesmo com o desfalque de Jayson Tatum, o Boston Celtics não teve dificuldades para vencer o Detroit Pistons, por 123 a 99, em grande jogo de Payton Pritchard. Com um ritmo ofensivo muito superior ao longo de toda a noite, o time da casa não encontrou muita resistência contra Detroit e venceu no TD Garden. Além disso, a rodada desta quinta-feira (12) ainda contou com mais duas partidas.

Depois da derrota para o Memphis Grizzlies no último sábado (7), o Celtics voltou a vencer na NBA. Agora, são nove triunfos nos últimos 11 jogos, mantendo a sua perseguição ao Cleveland Cavaliers, que ainda lidera a Conferência Leste. A equipe está a apenas um jogo da franquia de Ohio, com 20 vitórias em 25 partidas. Por fim, o próximo compromisso é no domingo (15), contra o Washington Wizards, fora de casa.

Por outro lado, Detroit entra na pior fase de sua campanha. Afinal, a equipe perdeu oito dos últimos 11 jogos. O time vinha de um grande triunfo sobre o New York Knicks, mas não conseguiu começar uma sequência de vitórias em Boston. Com o revés desta quinta-feira, a equipe sai da zona de play-in, ficando na 11ª posição. O próximo jogo será na segunda-feira (16), contra o Miami Heat em casa.

Aliás, vale mencionar que o Celtics chegou a 12 vitórias seguidas sobre o rival. O Pistons não consegue vencer o atual campeão desde 2022, quando Cade Cunningham era calouro. Essa é a segunda maior sequência de vitórias de um time sobre o outro atualmente na NBA.

Então, confira como foi a vitória do Celtics, que não teve Jayson Tatum, mas teve ótima noite de Payton Pritchard, sobre o Pistons de Cade Cunningham.

Celtics não sentiu falta de Tatum

Mesmo não contando com Jayson Tatum, o Celtics contou com um grande desempenho de Payton Pritchard e também do coletivo em geral para vencer sem sofrer. Aliás, o jogo foi bem tranquilo mesmo, com exceção a alguns momentos no primeiro quarto, quando o rival chegou a ter algumas lideranças.

O grande destaque do início do jogo foi o tamanho. Afinal, Detroit não tinha Jalen Duren. E apesar de um belo toco de Isaiah Stewart ainda nas primeiras posses, a equipe da casa atacou o aro e conseguiu resultados, seja com Kristaps Porzingis ou até com ótimos minutos de Luke Kornet.

O processo para gerar bolas de três estava em dia. Muitas infiltrações que geravam uma ajuda defensiva de Detroit, que abria espaço para o perímetro. Mas depois de começar com alguns erros, o time da casa explodiu no segundo quarto. Isso incluiu 11 pontos do sexto homem, que converteu três das seis bolas de três do time no quarto.

Já liderando por 15 pontos, a equipe controlou ainda mais o cenário no terceiro quarto. Enfim, Jaylen Brown começou a pontuar, e marcou dez de seus 14 pontos só nos 12 minutos da volta do intervalo. Fazendo justamente o trabalho de atacar o aro e passar para fora, ele não teve uma noite tão pontuadora, mas contribuiu com seis assistências e um flerte com o triplo-duplo.

Por fim, muitos dos principais titulares sequer pisaram na quadra no último quarto. O camisa 11 comandou esses minutos, com mais 10 pontos que encerraram o jogo. Além disso, ele também distribuiu 10 assistências, coroando uma grande noite com seu primeiro duplo-duplo em 2024/25.

Pistons chuta mal

Detroit tem jogado um basquete muito melhor em relação ao terrível 2023/24. Mas hoje, uma das grandes mudanças em relação ao time do ano passado, não apareceu: As bolas de três. A ineficiência da equipe nesse quesito, moldou toda a partida, e jamais permitiu que eles sonhassem com uma reação em qualquer momento, após o primeiro quarto.

Tim Hardaway Jr, Malik Beasley, Simone Fontecchio e Tobias Harris combinaram para duas bolas triplas em 12 tentativas. Com seus principais arremessadores abaixo, o time dependia de uma noite inspirada de Cade Cunningham. O armador até tentou, e apesar do aproveitamento, conseguiu vencer a defesa incrível de Boston em alguns momentos.

A rotação do time era outra com ele em quadra. Os minutos sem ele, então, foram uma marca para a derrota. Além disso, foi uma noite muito ruim de Jaden Ivey, outro dos principais jogadores de perímetro da equipe. Instável, com chutes ruins e não conseguindo dar ritmo ao seu time nos minutos sem Cunningham, ele teve uma atuação muito abaixo.

Por fim, destaque para os jovens. Afinal, Ron Holland atingiu sua maior marca da carreira com 26 pontos. O novato acertou 11 de 14 chutes e foi perfeito em suas infiltrações. Ele marcou 20 só no último quarto, mas teve minutos positivos também no segundo período. O jovem armador Marcus Sasser também fez boa partida. Mas no fim, o Pistons não conseguiu aproveitar a ausência de Tatum, sofreu com Pritchard e foi derrotado pelo Celtics.

(10-16) Detroit Pistons 99 x 123 Boston Celtics (20-5)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Ron Holland II 26 3 0 0 0 Cade Cunningham 18 8 8 0 1 Jaden Ivey 10 3 2 1 0 Tobias Harris 9 8 3 0 0 Marcus Sasser 9 1 4 2 1

Três pontos: 7-37; Holland: 2-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 27 4 10 0 0 Derrick White 23 2 4 2 1 Kristaps Porzingis 19 8 2 1 2 Jaylen Brown 14 9 6 1 0 Jrue Holiday 12 7 6 0 0

Três pontos: 20-48; White: 7-12

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Celtics sem Tatum e com show de Pritchard sobre o Pistons, a rodada dessa quinta-feira (12) ainda contou com outros dois jogos. Então, confira as estatísticas das vitórias de Miami Heat e Sacramento Kings.

(7-19) Toronto Raptors 104 x 114 Miami Heat (13-10)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Gradey Dick 22 4 2 0 0 Jakob Poeltl 16 4 2 2 1 RJ Barrett 13 11 10 0 3 Ochai Agbaji 13 3 0 1 0 Davion Mitchell 12 2 6 0 0

Três pontos: 11-32; Dick: 3-11

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 23 4 4 0 0 Bam Adebayo 21 16 5 0 1 Nikola Jovic 14 4 1 1 1 Jimmy Butler 11 5 4 0 1 Dru Smith 11 3 3 1 0

Três pontos: 13-32; Herro: 4-7

(13-13) Sacramento Kings 111 x 109 New Orleans Pelicans (5-21)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 32 20 3 2 0 DeMar DeRozan 29 4 2 4 0 De’Aaron Fox 18 7 8 1 1 Keegan Murray 18 9 0 0 0 Malik Monk 5 4 9 1 1

Três pontos: 10-34; DeRozan: 3-3

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 36 3 3 0 0 Trey Murphy III 21 4 0 1 0 Dejounte Murray 20 7 9 1 2 Yves Missi 7 11 1 0 1 Brandon Boston Jr. 9 4 2 1 1

Três pontos: 14-37; McCollum: 6-11

